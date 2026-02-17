IU lleva al Pleno de Diputación la mejora de la A-421 y la variante sur de Villanueva de Córdoba

Archivo - Los diputados provinciales de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz y José Manuel Cobo. - IU - Archivo

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba lleva este miércoles al Pleno de la institución provincial una moción para "exigir al Gobierno andaluz del PP el ensanche de los carriles y la mejora integral del trazado de la carretera A-421, especialmente en el tramo comprendido entre los kilómetros 21 y 43", donde "la estrechez de la vía y la sucesión de curvas dificultan una circulación segura".

Según ha indicado IU en una nota, la iniciativa también reclama "que se incluya en la planificación territorial andaluza y se dote de presupuesto la ejecución urgente de la variante sur de Villanueva de Córdoba, con el fin de conectar la A-424 y la A-421 sin necesidad de atravesar el casco urbano, mejorando así la seguridad vial y los tiempos de acceso a la estación del AVE".

Asimismo, la moción plantea trasladar estos acuerdos a los ayuntamientos de la provincia, a la Consejería competente y a los grupos políticos del Parlamento andaluz.

Desde IU han señalado que la propuesta "cobra especial relevancia tras la tragedia ferroviaria del 18 de enero de 2026, cuando se produjo el descarrilamiento y choque de trenes en la línea Madrid-Sevilla a la altura de Adamuz", activando Renfe un plan alternativo de transporte durante los trabajos para la reapertura de la línea.

En este contexto, la estación Estacion AVE Villanueva de Cordoba-Los Pedroches se ha convertido en punto "estratégico" para el traslado de personas usuarias hasta la Estación de Córdoba Julio Anguita. Sin embargo, "los autobuses deben recorrer cerca de 120 kilómetros por la A-424 y otras vías porque la A-421, pese a ser el trayecto más corto, unos 71 kilómetros, no reúne las condiciones adecuadas para el tránsito seguro de vehículos de gran tamaño".

Para IU, "esta situación no es sobrevenida, sino el reflejo de una falta de inversión histórica en las infraestructuras de la zona norte de la provincia". De hecho, este martes el grupo de diputados provinciales se ha desplazado a la comarca para comprobar sobre el terreno el estado de la carretera y las "dificultades reales" que presenta.

Desde el grupo provincial han señalado que "lo que estamos viviendo tras el accidente ferroviario ha puesto negro sobre blanco una carencia que lleva años denunciándose. No se trata solo de reducir kilómetros, sino de garantizar la seguridad y la igualdad de oportunidades para nuestros municipios".

Asimismo, han añadido que "si la vía más directa no puede utilizarse para el transporte de pasajeros es porque no se ha actuado a tiempo. La mejora de la A-421 y la construcción de la variante sur no pueden seguir esperando. Son actuaciones necesarias para la seguridad vial y para el desarrollo de la comarca".

Por todo ello, Izquierda Unida confía en que el conjunto de la Corporación respalde una moción que "responde a una demanda histórica de Los Pedroches y que hoy, tras una situación excepcional, se demuestra más urgente que nunca".