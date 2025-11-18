IU lleva a Pleno de Diputación una moción que pide "esclarecer la desaparición de expedientes de Dependencia" en Córdoba

Los diputados de IU en la Diputación de Córdoba, Irene Ruiz y José Manuel Cobo, en una imagen de archivo. - IU

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba defenderá este miércoles en el Pleno de la institución provincial una moción que plantea "medidas urgentes ante la grave situación que atraviesa el sistema de Dependencia en Andalucía", así como "esclarecer la desaparición de expedientes de Dependencia" correspondientes "a los años 2023 y 2024 en la provincia de Córdoba".

En este sentido y en una nota, IU propone en su moción "instar a la Junta de Andalucía a aclarar públicamente qué ha ocurrido con los expedientes extraviados, qué municipios se han visto afectados y qué mecanismo se está aplicando para su revisión". La moción reclama también "una auditoría interna y externa que permita conocer el alcance real del problema, cuántos expedientes han sido reintroducidos en el sistema con su fecha original y cuántos siguen sin resolverse".

El grupo provincial de IU ha señalado que "no estamos ante un fallo administrativo menor, sino ante una vulneración masiva de derechos que ha dejado a numerosas familias sin la atención que les corresponde". Igualmente, reclama que "se garantice la restitución de todos los derechos perdidos, manteniendo la fecha original de presentación de cada solicitud y evitando que nadie deba iniciar un procedimiento desde cero", pues "la ciudadanía no puede pagar las consecuencias de un sistema que no funciona", han subrayado desde IU.

La moción también exige "reforzar de manera estructural el personal destinado a valoraciones y a la elaboración de los Planes Individuales de Atención, ya que la demora actual, 574 días de media, el triple de lo que marca la ley, sitúa a Andalucía a la cola del país".

Al respecto, el grupo advierte de que esta situación tiene "efectos dramáticos", dado que "en los nueve primeros meses de 2025 han fallecido 5.292 personas en Andalucía sin haber recibido su prestación, una cifra que supone una muerte cada 75 minutos".

Para IU, "la Junta está gestionando la Dependencia en un escenario de opacidad inaceptable", recalcando que "existen 18.749 personas en un limbo administrativo, sin prestación y sin información, y que la administración autonómica no facilita datos desglosados por provincias sobre expedientes resueltos o pendientes. Sin transparencia, sin recursos y con expedientes desaparecidos, el sistema está condenado al colapso", ha recalcado el grupo provincial.

Para concluir, la organización ha señalado que la Diputación de Córdoba "debe implicarse firmemente en la defensa del sistema público de Dependencia y en la protección de los derechos de las personas mayores, dependientes y con discapacidad". "Lo que está en juego es la dignidad y la vida de miles de personas que no pueden esperar más", han apostillado desde IU.