IU llevará al Pleno de la Diputación de Córdoba la oposición a la planta de biometano de Baena

Rosa María Rodríguez (centro) y David Bazuelo (dcha.), en la zona de Baena donde se pretende levantar la planta de biometano. - IU

BAENA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), David Bazuelo, y la parlamentaria andaluza por Córdoba de Por Andalucía, Rosa María Rodríguez, han anunciado este lunes nuevas actuaciones institucionales "para frenar la instalación de la planta de biometano proyectada en Baena y reclamar que las distintas administraciones respeten la posición expresada por el municipio".

Así, según ha informado IU en una nota, Bazuelo ha anunciado que el grupo provincial de IU llevará este próximo miércoles al Pleno de la Diputación de Córdoba una moción específica para que la institución provincial "se posicione ante la actuación de la Junta de Andalucía respecto al proyecto y defienda los intereses de Baena y de la provincia".

El edil de IU ha recordado que la Diputación "ya aprobó en febrero una moción sobre las plantas de biometano que incluía la petición de una moratoria", y ha lamentado que "prácticamente no se haya hecho absolutamente nada ni se haya cumplido ninguno de los acuerdos. Esperamos que esta vez la Diputación no vuelva a guardar la moción en un cajón y que diga claramente de qué lado está", ha señalado.

Bazuelo ha defendido que "el Ayuntamiento seguirá utilizando sus competencias urbanísticas para impedir que el proyecto salga adelante", y ha cuestionado que "una instalación con capacidad para tratar hasta 400.000 toneladas anuales responda a las necesidades de Baena. No es una economía circular, es situar a Baena como un punto de sacrificio donde nos van a traer residuos de otros sitios", ha señalado.

Por su parte, Rosa María Rodríguez ha defendido que Por Andalucía está "a favor de las renovables y de la economía circular", pero ha advertido que el proyecto de Baena "evidencia la necesidad de una planificación territorial de este tipo de instalaciones. Andalucía tiene que tener articulado su territorio y establecer zonas donde no se puedan construir este tipo de proyectos", ha reclamado.

En este sentido, Rodríguez ha anunciado que Por Andalucía llevará al Parlamento andaluz iniciativas para que la Junta establezca mediante ley una regulación específica que determine dónde pueden y dónde no pueden instalarse plantas de energías renovables, así como una moratoria para las nuevas solicitudes mientras se desarrolla esa normativa.

La parlamentaria ha señalado que "esta regulación debe permitir una planificación territorial que tenga en cuenta las características de cada municipio y ha asegurado que seguirán trabajando junto a la plataforma ciudadana para intentar impedir la implantación de la planta de Baena. No vamos a rendirnos sin luchar", ha concluido Rodríguez.