IU mantiene la planificación para ir a municipales en Jaén con Podemos y pide "sentido común" a JeC

JAÉN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida mantiene la planificación para concurrir en Jaén a las elecciones municipales junto a Podemos y pide a 'Jaén, sentido y común' --movimiento ciudadano impulsado por Jaén en Común (JeC)-- que se lo "apliquen". A su juicio, "se puede ir de la mano" para crear un "proyecto amplio" y "ambicioso" que satisfaga "la realidad de la gente", "sin ningún tipo de imposición" y "sin perder "ningún tipo de identidad".

Así lo ha indicado este miércoles el coordinador provincial de IU, Francisco Javier Damas, a preguntas de los periodistas sobre la confluencia de cara a los citados comicios, para los que la junta directiva de JeC y sus tres concejales Ayuntamiento presentaron en noviembre la citada plataforma, descartando una coalición o unión con Podemos o cualquier otra formación donde primen las marcas o siglas.

Damas ha dicho no entender "este tipo de planteamientos porque es exigir" a organizaciones legalmente establecidas, con historia, bagaje político y representatividad que "huyan" para integrarse en "un proyecto que continuamente tiene que estar creándose" y con cuyas reglas de juego no están de acuerdo.

Ha aludido de este modo al carácter de agrupación de electores, que "existen para una" única cita electoral y "no se puede presentar" de nuevo, de modo que "deben volver a recoger un número determinado de firmas y buscar otro nombre para volver a concurrir".

Por ello, ha abogado por un proyecto "amplio" en el que no se exija "ni que ellos pierdan su identidad y que tampoco obliguen a otros a perder" la suya. "Tres agentes políticos pueden ir de la mano sin perder ningún tipo de identidad, satisfaciendo la realidad de la gente, que ve referenciado la identidad de cada uno, sin necesidad de que nadie esté sumiso, escondido. Sino creciendo, porque se ve la unidad", ha afirmado.

Para Damas, "lo que no vale es la exigencia" y "no es de sentido con la que está cayendo", con una derecha en la que "se ha roto la unidad, pero que se une para gobernar" y que recurre, además, a un "mensaje populista, facilón, racista, xenófobo y atacando lo público y a los que menos tienen, con bulos y mentiras que no hacen más que más daño a la convivencia".

Al hilo, ha subrayado la necesidad de "ser un poco más inteligentes" y ha solicitado sensatez para dejar de mirarse las "tripas" y "mirar por el futuro" de Jaén. "Que se apliquen ellos el sentido común", ha apuntado Damas, para el que esto implica que "si quieren cambiar la situación" de una ciudad endeudada, con abandono de infraestructuras y servicios, "hay que hablar de la realidad, de un proyecto conjunto".

En opinión del coordinador provincial de IU, "ése es el futuro", ir a las municipales "de la mano, sin ningún tipo de imposición", si bien ha señalado que "el problema" es "quién mueve los hilos" en el entorno del movimiento 'Jaén, sentido y común'.

HOJA DE RUTA

Así las cosas, desde IU se mantiene "reuniones con Podemos" y otras organizaciones locales para intentar formar "un proyecto ambicioso" alejado "de planteamientos sectaristas" y poniendo por encima el interés de la mayoría de la ciudadanía.

Al respecto, cuestionado por los posibles efectos de la crisis que atraviesa la formación morada, especialmente en la Comunidad de Madrid con Íñigo Errejón, ha explicado que "hay miedo a que se replantee la unidad" para hacer "frente a la política de recorte, sumisa del neoliberalismo y de la troika".

En todo caso, "IU tiene su hoja de ruta ya establecida" y "las asambleas entienden" esa necesidad de unión. "Vamos a trabajar por la unidad, como siempre hemos hecho. Es verdad que vamos a un escenario en el que las diferencias que hayan tenido Podemos, son suyas. Ellos verán como las solucionan", ha dicho aunque matizando que esa ruptura "no ayuda en nada".

CALENDARIO

De esta forma, están "cumpliendo el calendario" establecido el pasado septiembre para tener los candidatos de IU en enero. Los de las ciudades con más de 50.000 habitantes fueron aprobados el sábado "a nivel andaluz" --en Jaén, Julián Ávila y en Linares, Carmelo Gragera-- y en el resto de la provincia se ultiman las primarias, en caso de no haber consenso, para elegirlos.

Son los que la coalición va "a trasladar a la hora de negociar, si hay entendimiento con Podemos" y cualquier otro actor, "para establecer las necesidades de cada municipio" en base a cuestiones como "representatividad territorial, cómo está instalada" cada fuerza o "personas independientes que quieran participar".

Damas ha explicado, no obstante, que la mayor parte de las candidaturas que presentarán a las municipales en Jaén serán de Izquierda Unida, debido a la escasa presencia de la formación morada en muchas de las 97 localidades. Así, la confluencia podrá articularse en los núcleos más poblados como Jaén, Linares y cabeceras de comarca.