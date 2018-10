IU pide "diversificación" para salir del "día de la marmota", con "las mismas bajadas y alzas del paro de hace 15 años"

Publicado 02/03/2018 14:00:42 CET

La responsable de Política Institucional de IULV-CA, Inmaculada Nieto, ha lamentado que Andalucía "viva el día de la marmota" con los datos del paro, toda vez que presenta "las mismas subidas y bajadas que hace 15 años", lo que demuestra la "fragilidad" del sistema productivo, por lo que ha pedido que "se genere una diversificación productiva potente" en la comunidad andaluza.

Nieto ha indicado, tras una reunión con las secretarias generales de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Carmen Castilla, que "lamentablemente vivimos el día de la marmota", toda vez que "la secuencia de crecimiento y descenso del paro que se produce en un año como éste, es la misma secuencia si nos vamos 15 años atrás", de forma que "en verano hay más empleo, porque vivimos del turismo, cuando acaba la campaña agrícola se produce un repunte del paro, y cuando viene la campaña de Navidad hay un repunte de la contratación".

A su juicio, "no se ha aprendido nada de la fragilidad de nuestro sistema productivo, del perjuicio cierto que se genera con el desmantelamiento y la progresiva desindustrialización de Andalucía, y con tener el gancho de la construcción, servicios o turismo como patas fundamentales que alimentan nuestro PIB".

Por ello, Nieto considera que "si no generamos una diversificación productiva potente, que garantice la estabilidad del desarrollo económico para todo el año y aliviamos la carga puesta en sectores que generan empleo precario, no vamos a salir del día de la marmota y dentro de cinco años volveríamos a tener efímeras buenas noticias, cuando sea temporada alta en el turismo, y decepcionantes cuando acaban las campañas agrícolas".

La dirigente de IU considera que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no tiene un proyecto para Andalucía" y se limita a "seguir adelante y dejar hacer", pero considera que "no interviene, no le mete mano a problemas estructurales, y consigue que sólo de forma coyuntural los datos le dan alegrías".

Asimismo, ha apuntado que esas "alegrías" en los datos del paro "sólo sirven para las estadísticas", ya que, según se ha preguntado, "cuántas personas que consiguen empleo tienen, a cambio de ese empleo, un salario para poder tirar la casa para adelante". "Hace falta reflexionar en profundidad en una planificación económica que nos saque de ese bucle, que supone un sistema productivo que es muy endeble", ha aseverado.