IU pide a la Junta que "tome el mando de la sanidad privada" para aliviar la tensión hospitalaria

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido a la Junta de Andalucía que "tome el mando de toda la sanidad de Andalucía no sólo de la sanidad pública, sino también de la privada, para aliviar la tensión hospitalaria".

"Si queremos acabar con esa presión, no entra en la cabeza que se sigan produciendo, por ejemplo, operaciones de cirugía estética en provincias como Granada en clínicas privadas, mientras que las UCI están por encima del 140% de su capacidad", ha criticado Nieto en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha exigido a la Junta que "tome las decisiones que no tomó en la primera oleada" porque la cifra de esta segunda "ya sí que le abocan a ello y no tendría ninguna justificación que, sabiendo lo que ocurre si no se hacen las cosas bien, volviera eludir esa responsabilidad y esa capacidad que tiene de tomar el mando en utilizar todos los recursos sanitarios".

Por último, le ha instado a que emplee los recursos "sean públicos o privados" para "ponerlos al servicio de acabar con esta pandemia" así como para "garantizar también la atención de las personas que están enfermas de otras patologías".