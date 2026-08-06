IU pide a Moreno que "asuma su responsabilidad" con el reparto de menores migrantes: "¿A quién obedece ahora?"

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. Imagen de arhivo. - IU ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "cumpla la ley" y "asuma su responsabilidad" en cuanto al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta propuesto por el Gobierno central tras asegurar el vicepresidente segundo del ejecutivo andaluz, Manuel Gavira, que "se iban a oponer" a dicho reparto.

"Lo que está haciendo el PP es de una enorme cobardía. Es muy fácil levantar la voz contra unos niños y unos adolescentes que han llegado solos a Ceuta. Eso no es firmeza. Eso es utilizar el cuerpo de unos chiquillos para hacer política", ha afirmado este jueves en un audio remitido a los medios.

A raíz de las declaraciones del vicepresidente y líder de Vox en Andalucía, Valero ha preguntado a Moreno "¿Qué va a hacer ahora? ¿A quién obedece ahora?".

"Da la impresión de que quien decide la posición del PP andaluz es directamente Abascal", ha asegurado el coordinador de IU Andalucía quien ha señalado "la contradicción enorme" de los populares. "Se llenan la boca hablando de unidad de España y de sentido de Estado, pero cuando llega la hora de la verdad, no quieren solidaridad entre territorios", ha subrayado.

Asimismo, ha criticado "el uso del dolor y la vulnerabilidad de los menores para confrontar con el gobierno". "Nosotros no somos como ellos, no vamos a convertir a unos niños en arma política", ha aseverado Valero.

"Lo que exigimos es algo muy sencillo. Que se cumpla la ley, que cada administración asuma su responsabilidad y que se respeten los derechos humanos y el interés superior de esos menores. Porque Andalucía es solidaria y le queda muy grande al Partido Popular", ha concluido.