IU pide que el PP "no ponga obstáculos" y Von der Leyen "reciba" a víctimas de la dana en la cumbre del PPE en Valencia

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido este lunes que el PP "no ponga obstáculos" y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "reciba" a asociaciones de víctimas de la 'dana' que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, y ello en el marco de la cumbre que el PP europeo celebrará a finales de este mes de abril en la capital valenciana.

En una atención a medios durante una visita a Sevilla, el dirigente de IU ha realizado esta "petición" tras conocer, según ha explicado, que "las asociaciones" que "agrupan prácticamente a más de un centenar de víctimas mortales por la 'dana' en el País Valenciano le han pedido una solicitud de reunión a la presidenta de la Comisión Europea cuando vaya a la reunión del Partido Popular Europeo en Valencia".

Desde IU federal, "lo que pedimos es que no sólo (Von der Leyen) reciba" a dichas víctimas, "porque no las ha recibido nunca nadie, sino que además el Partido Popular no ponga obstáculos a que los reciban", ha manifestado al respecto Antonio Maíllo.

Dicho esto, el dirigente de IU ha considerado "un escándalo" ver cómo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), "ningunea" a esas víctimas, "obvia y obstaculiza institucionalmente las medidas de transparencia, información, acogida y solidaridad de personas y familias que han perdido a sus víctimas" en el marco de dicha riada de finales de octubre del año pasado.