IU pone en duda que el Gobierno haga la nueva salida a la A-4 en Córdoba si prorroga los PGE

Publicado 26/02/2018 15:01:40 CET

CÓRDOBA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidos Podemos en el Congreso Miguel Ángel Bustamante y el coordinador provincial de IULV-CA, Pedro García, han puesto en duda este lunes que el Gobierno de la Nación llegue a ejecutar el proyecto de la nueva salida 403 a la autovía A-4, en Córdoba capital, si prorroga los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del pasado 2017 para el presente ejercicio.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas a la altura a la actual salida 403, en la que se producen diariamente embotellamientos y atascos, además de frecuentes accidentes de tráfico, Bustamante y García han recordado que el proyecto de intervención que licitó el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy el pasado verano "aún no ha empezado", en lo referido a la partida de "100.000 euros" recogida en los PGE del pasado año.

Pero es que la siguiente partida, de "900.000 euros", para completar el proyecto y "programada para 2018", no existe ni siquiera sobre el papel, puesto que el Gobierno no ha presentado aún un borrador de PGE para este año y no descarta prorrogar las cuentas de 2017, cuando el proyecto de nueva salida, teniendo en cuenta que en la actual se han producido "accidentes con víctimas mortales", debería ser "prioritario" para el Ejecutivo de Rajoy.

Sin embargo, Bustamante entiende que no es así, pues, "en caso de prorrogarse los PGE" de 2017 para este año, "no contemplarían la hipotética inversión que el Gobierno preveía para 2018", algo que se habría evitado si PP y Cs no hubieran rechazado en su día, como ha recordado Bustamante, la enmienda presentada por Unidos Podemos para que "todo el montante" de la obra se incluyera en las cuentas del pasado año.

Esta circunstancia, junto a la posible prórroga presupuestaria, según ha criticado el diputado nacional de Unidos Podemos, vendría a sumarse al hecho objetivo de que "Córdoba es una de las últimas provincias" de España "en inversión por habitante" en los PGE, por decisión del Gobierno del PP.