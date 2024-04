IU pregunta a Diputación y Junta por qué, con un embalse al 70%, todavía no hay agua potable en el Norte de Córdoba

CÓRDOBA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz de la coalición de la Diputación cordobesa, Irene Ruiz, han preguntado este martes a los gobiernos del PP en la institución provincial y en la Junta de Andalucía "por qué, con el embalse de Sierra Boyera al 70%" de su capacidad, "no tienen hoy agua potable en sus grifos" los 80.000 habitantes del Norte de la provincia, que llevan casi un año recibiéndola en camiones cisterna.

En este sentido y en rueda de prensa, Pérez y Ruiz han recordado que el embalse de Sierra Boyera, que es del que se suministraba agua a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, se quedó sin agua a causa de la sequía y fue poco antes de que eso ocurriera cuando el Gobierno central ejecutó una conexión de emergencia a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera desde el embalse de La Colada, que hasta entonces no se había utilizado más que como recurso turístico, como playa de interior.

Al poco de que el agua llegara a los grifos del Norte, no ya desde Sierra Boyera, sino desde La Colada, la Junta estableció que esa agua no era apta para el consumo humano, y desde abril de 2023 el agua potable llega a los municipios del Norte a través de camiones cisterna. Por eso y dado el "escenario radicalmente diferente" que supone tener ahora al embalse de Sierra Boyera casi lleno de agua, Pérez ha preguntado "¿por qué los 80.000 habitantes del Norte de la provincia no tienen agua potable ya?".

"El plan del Gobierno andaluz --ha señalado-- era mezclar agua potable de las últimas lluvias de Sierra Boyera con el agua contaminada de La Colada, pero ya ese escenario no haría falta, porque con el agua de Sierra Boyera hay para varios años", de modo que, "¿por qué a día de hoy sigue saliendo agua contaminada por los grifos de los vecinos del Norte de la provincia?".

La respuesta, a juicio de Pérez, es que "el Gobierno andaluz está tratando de ocultar algo", lo cual no es algo nuevo en este asunto, ya que, según ha afirmado, "ocultaron la contaminación de La Colada un tiempo", y "hoy sabemos que el Gobierno andaluz no ha trabajado ni ha hecho absolutamente nada por parar la contaminación, ni ha construido una depuradora en el Guadarramilla, que es el principal afluente de La Colada, ni ha construido una potabilizadora de última generación", puesto que "estaba con la chapuza en la que sigue estando inmerso".

Por su parte, Irene Ruiz ha demandado al gobierno del PP en la Diputación "transparencia", porque "se nos ha estado diciendo que el problema" en el Norte "era la falta de agua en Sierra Boyera, puesto que el agua que había en La Colada no se podía consumir", y "desde que entró como presidente de la Diputación Salvador Fuentes viene diciendo que cuando lloviera ya íbamos a poder dar solución" al problema, mezclando el agua de La Colada con la de Sierra Boyera.

Pero eso, según ha resaltado Ruiz, ya no es necesario, porque "ya tenemos un pantano al 70%. Entonces, ¿qué problema hay para que no tengan los vecinos del Norte de la provincia agua potable en sus grifos, agua potable?", ya "el problema era que el agua de La Colada estaba contaminada", pero "en Sierra Boyera no había ese problema", simplemente se quedó sin agua, pero ahora la tiene, y en abundancia, y por eso desde IU piden "transparencia".