IU presenta alegaciones a la VAU5 en Granada y exige destinar sus 41 millones a mejorar el transporte público

IU en Granada presenta alegaciones a la VAU5. - IU

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU ha registrado alegaciones al proyecto de la Vía de Aglomeración Urbana (VAU5) que pretende atravesar los municipios de Churriana, Armilla y Las Gabias y que a su juicio "disparará las emisiones de gases de efecto invernadero", por lo que reclaman que se destinen estos 41 millones de euros a la ampliación del metro y la mejora del transporte público.

Señalan que la VAU5 funcionará como un "embudo" que concentrará más atascos y contaminación en la entrada de Granada, "una urbe que se sitúa entre las tres ciudades con peor calidad del aire de toda Europa".

"Es inaceptable que se disfracen de 'pasillo verde' proyectos que solo van a meter más coches en nuestra ciudad y a provocar un efecto embudo dramático para nuestra salud", ha declarado Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida en Granada.

"Nuestra alternativa es clara, sostenible y de futuro: proponemos que los casi 41 millones de euros que pretenden despilfarrar en esta vía innecesaria se destinen de manera íntegra a la ampliación del metro hacia el aeropuerto y a los pueblos de la comarca, además de apostar decididamente por un transporte público colectivo, eficaz y de cero emisiones".

Más allá del rechazo político al proyecto, las alegaciones ofrecen alternativas para solucionar la congestión de tráfico en Las Gabias --el principal argumento que se utiliza para la VAU5--, como sacar el tráfico rodado pesado del centro del municipio desviándolo a través de la actual vía del Machuchón.

A juicio de IU, "esta sencilla medida de circunvalación local aliviaría de inmediato las molestias a los residentes, dando respuesta a sus demandas históricas, sin el inmenso coste económico y ambiental que supone abrir una nueva autovía".

Otro de los pilares de las alegaciones es que, según inciden desde IU, la VAU5 "amenaza con expropiar y arrasar terrenos de regadío altamente productivos de la Vega de Granada" ofreciendo unas compensaciones "irrisorias de apenas 8 euros el metro cuadrado".

Asimismo, las alegaciones alertan del "grave impacto" que las obras tendrán sobre el sistema histórico de acequias, ya que la alteración de estos cauces "exigirá unas inversiones de reparación e integración que, a día de hoy, ninguna administración ha garantizado que se vayan a acometer", advierten.

En la Diputación de Granada, la formación ya ha registrado una moción para exigir que la institución provincial "lidere" el rechazo a este proyecto y demande a la Junta de Andalucía "estudios rigurosos" sobre el impacto real que tendrá el aumento del tráfico en la calidad del aire y en la salud pública de los granadinos.