IU propone un plan integral para erradicar el sinhogarismo en la provincia de Granada

La diputada provincial de IU, Mari Carmen Pérez, atiende a los medios. - IU

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo provincial de IU en la Diputación de Granada ha registrado una moción para debatir en el Pleno de la Corporación con el objetivo de impulsar un Plan Integral de Erradicación del Sinhogarismo en todo el territorio granadino.

Presentada por la diputada provincial de la formación, Mari Carmen Pérez Rodríguez, la propuesta busca dar una respuesta "firme y coordinada a una problemática que vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna, recogido en el artículo 47 de la Carta Magna".

Según expone Mari Carmen Pérez, "la erradicación del sinhogarismo requiere un compromiso institucional firme, sostenido en el tiempo y basado en la cooperación entre administraciones, la participación del tejido social y la evaluación permanente de las políticas públicas. No es solo una cuestión de asistencia social; es una cuestión de derechos humanos, dignidad e inclusión".

Izquierda Unida destaca que las organizaciones del tercer sector vienen advirtiendo de un preocupante incremento de personas en situación de calle o en alojamientos inseguros e inadecuados.

Asimismo, se alerta de la aparición de nuevos perfiles de vulnerabilidad que sufren esta problemática, entre los que destacan mujeres víctimas de violencia, jóvenes extutelados, familias con menores a su cargo, personas mayores, migrantes y personas con problemas de salud mental.

Ante este escenario, la moción propone aprovechar las directrices de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo y el modelo europeo 'Housing First' para reorientar las políticas públicas hacia el acceso estable a la vivienda y la prevención de la pérdida del hogar.

Para materializar estos objetivos la propuesta de Izquierda Unida contempla instar al Gobierno de España a elaborar junto a comunidades autónomas y entidades locales un Plan Estatal para la Erradicación del Sinhogarismo con financiación suficiente para alcanzar el objetivo de cero personas viviendo en la calle.

Asimismo, se solicita incrementar la financiación destinada a los ayuntamientos para programas de prevención acompañamiento social e inclusión residencial con prioridad en los municipios más afectados además de ampliar el parque público de vivienda impulsar el alquiler asequible y fortalecer los programas de intermediación social.

Por otra parte, la iniciativa se dirige de forma directa a la Junta de Andalucía para exigir la aprobación de un Plan Andaluz que incluya un diagnóstico actualizado sobre el sinhogarismo en la provincia de Granada con especial atención a la capital.

Esta planificación autonómica debe incorporar la creación de una red coordinada de recursos habitacionales de emergencia temporal y permanente junto al refuerzo de los equipos especializados de intervención social y sanitaria.

Por último, se plantea el diseño de programas específicos para colectivos vulnerables como jóvenes extutelados o víctimas de violencia y la creación de un Observatorio Andaluz del Sinhogarismo para evaluar las políticas y disponer de datos homogéneos.

A nivel territorial, Izquierda Unida plantea que la Diputación de Granada asuma el compromiso de redactar un Plan Provincial frente al Sinhogarismo en estrecha colaboración con los municipios, los servicios sociales comunitarios, el sistema sanitario, los servicios de empleo, las fuerzas de seguridad y las entidades sociales especializadas.

Asimismo, se propone la realización periódica de recuentos y estudios para mantener la información actualizada , junto con el desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana para combatir la estigmatización de las personas sin hogar y promover el respeto a sus derechos.

Finalmente, Izquierda Unida solicita trasladar formalmente este acuerdo, una vez aprobado, al Gobierno central, a la Junta de Andalucía, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a todos los ayuntamientos granadinos y a la Plataforma "La Calle Mata", principal referente en la defensa de los derechos de este colectivo.