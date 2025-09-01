IU se reafirma en pedir la "ruptura de relaciones con Israel", que "sin la Unión Europea no sobrevive"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa en el inicio del curso político. A 1 de septiembre de 2025, en Sevilla, Andalucía (España).El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha querido iniciar - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reiterado este lunes su reclamación de "ruptura de relaciones con Israel" al hilo de sus actuaciones en la franja de Gaza, al tiempo que ha aseverado que, "sin la Unión Europea", el Estado israelí "no sobrevive".

Así lo ha apuntado el dirigente de IU en una rueda de prensa en Sevilla en la que ha defendido que la ruptura de relaciones que reclama su formación es "la única forma de que Israel entienda el lenguaje de una Unión Europea que, con su complicidad y su mirada a otro lado, está fortaleciendo las tesis de exterminio" del primer ministro, Benjamin Netanyahu, "sobre la población de Gaza".

"Israel, sin la Unión Europea, no sobrevive, por mucha literatura que se hable del apoyo de los Estados Unidos, que también lo es y muy importante", según ha sentenciado el líder de IU, quien en esa línea ha considerado a la UE de ser "harto responsable de lo que está ocurriendo en Gaza".

Dicho esto, Maíllo ha apuntado que "la parálisis del acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores solamente puede tener una respuesta desde el Gobierno de España, que es plantándose y negándose a que haya ningún acuerdo consensuado de falsos consensos, que lo que son no es más que las posiciones sionistas del Gobierno de Alemania en favor de Israel", según ha sentenciado para concluir.