IU reclama "inversiones urgentes" tras el temporal y critica la "falta de respuesta" de Diputación de Córdoba y Junta

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida ha reclamado este viernes en Palma del Río un "plan urgente de inversiones" para reparar los daños provocados por el reciente temporal en la provincia y ha lamentado la "falta de respuesta económica de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía".

Según ha indicado IU en una nota, así lo ha manifestado el coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, la portavoz del grupo provincial en la Diputación, Irene Ruiz, y el portavoz del grupo municipal de IU en Palma del Río, Francisco Martínez, en una comparecencia junto al río Genil.

En este contexto, Sebastián Pérez ha señalado que Palma del Río ha sido "uno de los municipios más afectados por el tren de borrascas y ha reconocido el trabajo de la organización local ante una situación muy peligrosa". Así las cosas, el coordinador provincial ha criticado que "la Diputación de Córdoba, gobernada por el Partido Popular, no ha puesto recursos para afrontar los daños", todo ello "pese a ser la administración local con mayor capacidad económica" de la provincia.

Además, ha lamentado que la institución provincial siga a día de hoy sin presupuestos aprobados, "lo que impide poner en marcha inversiones necesarias para ayudar a los municipios afectados". Por todo ello, Pérez ha reclamado un "plan de inversiones para reparar infraestructuras dañadas y apoyar al campo y a los trabajadores y trabajadoras que han visto paralizada su actividad".

Por su parte, la portavoz de IU en la Diputación, Irene Ruiz, ha insistido en que "la falta de presupuestos en la Diputación está generando una situación de bloqueo que dificulta a los ayuntamientos planificar su actividad y responder a los daños causados por el temporal".

La portavoz provincial ha recordado que IU votó en contra de una propuesta de plan presentado por el PP porque "existía confusión sobre si esos recursos se iban a destinar únicamente a gastos extraordinarios derivados del temporal o también a cubrir necesidades ordinarias de los municipios".

Además, ha señalado que había "dudas sobre si las cantidades planteadas eran las adecuadas para atender la magnitud de los daños y necesidades de los ayuntamientos, lo que podía limitar su autonomía de gestión". Por ello, ha reiterado la "disposición" de IU "a dialogar para acordar un marco presupuestario serio que permita movilizar inversiones y garantizar que los municipios cuenten con recursos suficientes para afrontar tanto el día a día como las consecuencias del temporal".

Finalmente, Francisco Martínez ha explicado que la rueda de prensa de este viernes se ha celebrado "junto al río Genil por ser uno de los puntos donde se han evidenciado los efectos de las inundaciones en Palma del Río". El portavoz municipal ha destacado los "importantes daños provocados en la agricultura, especialmente en los cítricos, un sector clave para la economía local".

Martínez ha subrayado que las consecuencias también afectan a los trabajadores del campo, que han estado "semanas sin poder trabajar por la paralización de la recogida de la naranja". Asimismo, ha criticado "la falta de respuesta del Ayuntamiento de Palma del Río, gobernado por el PP", pues "el fondo de contingencia municipal se ha reducido a la mitad y que los 30.000 euros previstos para este año ni siquiera se han destinado a paliar los efectos de las inundaciones".

Por todo ello y para concluir, desde Izquierda Unida ham insistido en "la necesidad de que todas las administraciones movilicen recursos de forma urgente para reparar los daños y apoyar a los municipios afectados por el temporal".