IU señala que "Europa pone en duda la ampliación de El Cabril" ante su posible impacto ambiental

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha informado este lunes sobre la respuesta que ha dado a su formación la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en relación con "los riesgos ambientales y para la salud derivados de la ampliación del cementerio nuclear de El Cabril", y el hecho, según ha afirmado Pérez, es que "Europa pone en duda la ampliación de El Cabril al no poder garantizar que no cause un impacto ambiental en la zona"

En concreto y según ha precisado Pérez en rueda de prensa, la mencionada Comisión ha señalado que "no puede confirmar que las obras previstas para la ampliación no tendrán un efecto significativo en las especies y hábitats protegidos en los espacios Natura 2000 cercanos a las instalaciones", lo que refuerza la "preocupación" de IU sobre la viabilidad y seguridad del proyecto.

Igualmente, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha indicado que "seguirá supervisando la situación", ante las "alarmantes evidencias sobre los riesgos sísmicos en la zona y el historial de incidentes en el propio cementerio nuclear".

Sebastián Pérez ha explicado que el proyecto de ampliación de El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), "no es más que la construcción de un nuevo cementerio nuclear, lo que duplicaría la capacidad actual de las instalaciones, convirtiendo a Córdoba en el vertedero radiactivo de España". Esta situación, según ha asegurado, "recuerda al intento fallido de ubicar un cementerio nuclear en Belalcázar (Córdoba), que fue frenado gracias a la movilización ciudadana".

Pérez ha insistido en que la ubicación actual de El Cabril es "altamente peligrosa, especialmente por su riesgo sísmico, como lo demuestra el reciente terremoto registrado en Cazalla de la Sierra (Sevilla), que afectó a municipios cercanos, incluido el área del cementerio nuclear. Este terremoto no es un hecho aislado, ya que en 1980 Hornachuelos ya sufrió un importante terremoto, lo que pone de manifiesto la inadecuación de la zona para albergar residuos radiactivos".

En este sentido, el coordinador provincial de IU también ha recordado que El Cabril "ha tenido un historial de incidentes, especialmente con la celda 29, que a pesar de recibir inversiones millonarias, continúa presentando filtraciones que representan un grave peligro para el medio ambiente y la salud de la población. Además, los traslados de residuos radiactivos hacia El Cabril se realizan por carreteras provinciales sin un plan adecuado de seguridad".

A eso se añade, según ha subrayado Pérez, que "la provincia de Córdoba tiene la tasa de mortalidad por cáncer más alta de Andalucía, con 251 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, lo que incrementa las preocupaciones sobre el impacto de El Cabril en la salud pública".

Por otro lado, Pérez ha anunciado que en los próximos meses, probablemente en abril o mayo, una delegación de su organización acudirá nuevamente al Parlamento Europeo "para informar a la Comisión de Peticiones sobre los últimos acontecimientos, incluyendo el reciente terremoto, las filtraciones de la celda 29 y la falta de medidas de seguridad en las infraestructuras de transporte".

Además, IU Córdoba solicitará que una misión de eurodiputados visite El Cabril y la zona afectada, "para conocer de primera mano los riesgos que plantea este proyecto", advirtiendo Péra que "IU no permitirá que Córdoba se convierta en el vertedero nuclear de España, especialmente cuando Andalucía no tiene centrales nucleares", y ha avisado que "ahora el Gobierno central y Enresa pretenden imponer a Córdoba un nuevo vertedero nuclear bajo el pretexto de una ampliación".

El coordinador provincial de IU ha concluido que el proyecto de ampliación de El Cabril "representa una auténtica bomba de relojería para el medio ambiente y la salud pública, especialmente teniendo en cuenta la ilegalidad con la que nació el cementerio y el riesgo sísmico de la zona" y, por eso, IU Córdoba continuará luchando para "frenar este peligro y defender la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de la provincia".