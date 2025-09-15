IU y Sumar reafirmarán su apuesta por reeditar Por Andalucía en un acto con "sociedad civil" el sábado en Sevilla

Archivo - El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, participa en una jornada de Por Andalucía en el Parlamento sobre personas con TEA. (Foto de archivo) - POR ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar --donde se ha referenciado Más País Andalucía-- e Iniciativa del Pueblo Andaluz celebrarán este próximo sábado, 20 de septiembre, en Sevilla, un "encuentro con la sociedad civil" que coincide también con el inicio de curso político, en el que reafirmarán su apuesta por reeditar la fórmula de coalición al estilo 'Por Andalucía' de cara a las elecciones autonómicas previstas para el próximo año 2026.

Desde Por Andalucía han explicado este lunes a Europa Press que el acto se celebrará a partir de las 12,00 horas del sábado en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta ubicado en la antigua cárcel de Ranilla de Sevilla, en la calle Mariano Benlliure número 14.

Al inicio del pasado mes de julio, IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz anunciaron el "pistoletazo de salida al proceso de preparación de las elecciones autonómicas andaluzas" haciendo de la coalición 'Por Andalucía' "una alternativa transformadora para el futuro" de la comunidad autónoma, y ello sin esperar a que Podemos Andalucía aclare si se suma a este proyecto.

Fue tras una reunión de la mesa de partidos de dicha coalición --la marca con la que las citadas tres formaciones concurrieron a las elecciones autonómicas de 2022 junto con Podemos, Verdes-Equo y Alianza Verde-- aprobaron "un documento político que marcará la orientación estratégica del proyecto en los próximos meses", bajo el título 'Por Andalucía: una alternativa transformadora para el futuro de nuestra tierra'.

En dicho documento, consultado por Europa Press, se reivindica 'Por Andalucía' como "el espacio en el que nos organizamos para dar una respuesta política desde la izquierda andaluza" a los "retos presentes y futuros", y quienes lo firman asumen "el compromiso firme de fortalecer este espacio común, ampliarlo e incorporar nuevos actores sociales y políticos que compartan esta vocación de cambio".

De cara a las próximas elecciones autonómicas andaluzas, que "previsiblemente se celebrarán en el primer semestre de 2026", las formaciones que suscriben este documento se comprometían a "iniciar la elaboración de las listas electorales, fomentando el acuerdo y el consenso entre todas las fuerzas políticas que conforman Por Andalucía", y a "resolver cualquier discrepancia mediante métodos democráticos, respetando el principio de una persona, un voto".

"Impulsar el despliegue territorial de Por Andalucía" es otro de los compromisos adquiridos, junto a los de "desarrollar una estructura comunicativa propia, dotada de recursos de las organizaciones" que integran la coalición, e "implementar de manera urgente un plan de comunicación eficaz y cohesionado para llegar al máximo número de andaluces".

Asimismo, se comprometían a "organizar un gran acto central en el mes de septiembre" que marque "el inicio de la precampaña electoral", y a "aprobar de forma urgente un calendario de trabajo, donde queden claramente establecidos todos los hitos y plazos necesarios para avanzar con éxito en este proceso colectivo".

PRIMARIAS DE IU

En este contexto, IU Andalucía ha decidido aprobar durante este mes de septiembre sus primarias internas para elegir los candidatos que concurrirán en la marca Por Andalucía, y espera que esta candidatura de coalición esté lista en octubre, según vino a señalar la semana pasada el coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional de Sumar, Toni Valero, en una rueda de prensa en Madrid.

La Coordinadora andaluza de IU aprobó con un 80% de apoyos y sin votos en contra el pasado 6 de septiembre un informe político de gestión defendido por Toni Valero en el que se anunciaba que este mes de septiembre se aprobaría "el proceso de primarias que ha de garantizar la plena participación de todas las fuerzas políticas y personas independientes que quieren responder a la demanda popular de unidad" y reeditar la fórmula de Por Andalucía para las próximas elecciones autonómicas.

El informe dedicaba así un apartado a la vía de Por Andalucía como fórmula que "garantiza el cambio político", a juicio de IU-CA, desde donde reivindican que responden "a la demanda popular de unidad de las izquierdas andaluzas".

Al defender este documento, Valero anunció que desde IU se van a entregar "para que la confluencia de fuerzas políticas y personas independientes de Por Andalucía sea determinante para echar a las políticas antisociales de la Junta de Andalucía", gobernada en esta legislatura por el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta.

Para IU, "Por Andalucía da cuerpo a un proyecto de cambio autocentrado en Andalucía y aglutinante del andalucismo y de las distintas izquierdas", y las fuerzas políticas que lo han conformado "han antepuesto los intereses de la clase trabajadora andaluza y se han centrado en los problemas" de la comunidad autónoma.

APUESTA DE SUMAR POR "REVALIDAR LA COALICIÓN"

Por su parte, el Grupo Coordinador del Movimiento Sumar Andalucía también expresó el pasado mes de julio su deseo de "trabajar para revalidar la coalición Por Andalucía, con la mayor confluencia de fuerzas y apoyos posibles", para lo cual consideraba "necesario un principio de acuerdo estructural de coalición a la mayor brevedad posible", indicó dicho órgano de la formación tras su elección en Asamblea el 13 de julio en Granada.

De esta manera, en dicha cita desde Movimiento Sumar Andalucía se trasladó su compromiso con Por Andalucía como un proyecto estable "que aglutine no sólo a fuerzas políticas, sino también a organizaciones sociales y sindicales".

Así, el movimiento apostaba por "trabajar para revalidar la coalición Por Andalucía, con la mayor confluencia de fuerzas y apoyos posibles, además de dar continuidad y certidumbre al proyecto para alcanzar los objetivos propuestos"; así como por "convertir a Por Andalucía en un sujeto político estable y cohesionado, que permita desarrollar trabajo conjunto a medio y largo plazo, en todos los niveles, y no ser sólo una confluencia electoral temporal".

INICIATIVA TAMBIÉN CELEBRA PRIMARIAS

Por su parte, Iniciativa del Pueblo Andaluz anunció el pasado 1 de septiembre la apertura de un proceso de primarias internas para escoger a las personas candidatas que representen a la formación en la coalición con la que concurra a los comicios andaluces de 2026.

Según informaron desde la organización en un comunicado, este lunes, 15 de septiembre, se abriría una campaña interna que precedería a un proceso de votación que arrancaría el próximo 22 de septiembre y finalizará el viernes 26, si bien sus resultados provisionales se harán públicos el 29 de septiembre y, "tras las reclamaciones oportunas", se notificará el resultado definitivo de la lista de candidaturas el 5 de octubre.

Esta será "la propuesta que Iniciativa del Pueblo Andaluz presentará en la coalición Por Andalucía para las próximas elecciones andaluzas", según confirmó este partido, que remarcó que "ya manifestó la decisión soberana de continuar en la coalición Por Andalucía para los próximos comicios en Andalucía".

El partido "andalucista" declaró que su participación y el apoyo a la coalición Por Andalucía se fundamenta en "facilitar que la izquierda andaluza transformadora ocupe un espacio necesario y unitario para que Andalucía tenga un gobierno a favor de la mayoría social y que se base en la justicia social, la equidad, el ecologismo, el feminismo y la defensa de los valores andalucistas dentro de un marco federal del Estado".