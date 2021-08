IU tiende la mano al PSOE para conformar un gobierno progresista en Castro del Río (Córdoba)

CÓRDOBA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización provincial de IU Córdoba, Carmen María Ruiz, y la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Castro del Río, Luisa Ortega, han tendido este martes la mano al PSOE para conformar un gobierno progresista en el municipio, gobernado por Salvador Millán, concejal no adscrito y ex del PSOE, junto a Mari Ángeles Luque, de Vecinos por Castro y los Llanos, cuatro concejales del PP y otros dos no adscritos, exediles socialistas, mientras que la oposición la componen cuatro concejales de IU y una del PSOE.

En una rueda de prensa, Ruiz ha expresado "la preocupación" que hay por la situación del gobierno municipal en la localidad, pendiente en próximas fechas del cambio en la Alcaldía tras el pacto a tres comentado, que ahora pasaría a manos del PP, después de que en las elecciones de 2019 obtuvo la mayoría IU, ha recordado.

Al respecto, ha señalado que "el PSOE e IU firmamos un acuerdo provincial en el que se establecía que se iban a respetar las listas mayoritarias y que tanto por activa, como por pasiva, en ningún sitio se iba a pactar con el PP para arrebatar el gobierno a ambas organizaciones", si bien "este acuerdo se rompió en Adamuz y Castro de Río", ha apuntado.

En este sentido, ha aseverado que en Adamuz intentan "reconducir la situación y parece que se va por buen camino", pero "en Castro del Río esta situación, a pesar de trabajarla a nivel provincial y local y de tender la mano desde IU al PSOE, ha sido imposible de reconducir hasta el momento".

Tras ello, ha subrayado que "en Castro del Río hay un 60% de votos de izquierda" y ha remarcado que de nuevo tienden la mano al PSOE "tanto a nivel local, como provincial, para encauzar la situación, que se revierta y tener responsabilidad". Y es que, según ha expuesto, "se dejan de realizar proyectos" y "la ciudadanía percibirá que el pueblo está igual o peor que antes".

Al hilo, Ortega ha explicado que "son innumerables los proyectos que con IU se estaban planteando para la nueva legislatura y se ve con mucha pena que han quedado abandonados, como la ronda sur y el carril bici", entre otros que ha citado la portavoz, advirtiendo de "la dejadez".

A su juicio, "es indignante y una aberración que en un pueblo con una trayectoria de izquierdas ahora unos señores pertenecientes antes al PSOE ahora abren las puertas de la Alcaldía al PP", algo que ha calificado de "preocupante".