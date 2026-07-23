El IV Califa Mountain Festival generó un impacto económico de 360.000 euros y más de 730 pernoctaciones en Córdoba

Imagen de la pasada edición de la prueba. - UCO

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Córdoba (UCO) ha informado este jueves de que la IV edición de la competición deportiva Califa Mountain Festival, celebrada en septiembre del pasado año, generó un impacto económico en la ciudad de 363.369,49 euros y más de 730 pernoctaciones en Córdoba.

Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, estos son los datos de un estudio elaborado por la propia UCO y el CD Running Series, realizado por los profesores de Economía Aplicada José Enrique Ramos, David Algaba y Tomás López-Guzmán; la investigadora Paula Cristina Ferreira y el profesor de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT-UCO) Manuel Rivera.

Los resultados, basados en 241 respuestas válidas a un cuestionario distribuido entre los 550 participantes de la prueba, indican que, del impacto económico total, 242.246,33 euros corresponden al impacto económico directo, y 121.123,16 euros al indirecto.

Según el estudio, esta repercusión económica se distribuye en bares y restaurantes, con un 33,07% del gasto; en actividades de ocio, con un 20,66%; en comercios, tiendas y supermercados, con un 19,32%; y en alojamiento, con un 15,81% del total del gasto,

Por otro lado, de los 550 participantes de la prueba, 345 llegaron desde fuera de Córdoba. Al considerar también a sus acompañantes, el evento atrajo en total a 842 personas desplazadas, de las cuales 190 visitaron la ciudad únicamente durante el día de la prueba, y 155 permanecieron al menos una noche, por lo que se consideran turistas deportivos.

Además, el estudio recoge diferentes comportamientos turísticos en función del tipo de alojamiento utilizado. En este sentido, 78 turistas se alojaron en establecimientos hoteleros, casas rurales o campings, con una estancia media de 1,97 noches; 43 turistas utilizaron viviendas de uso turístico, con una media de 1,64 noches, y 34 turistas se alojaron en viviendas de amigos o familiares, pernoctando una media de 1,87 noches.

En conjunto, la celebración del Califa Mountain Festival generó 736 pernoctaciones en Córdoba, de las cuales 599 correspondieron a establecimientos hoteleros y viviendas de uso turístico, mientras que 136 tuvieron lugar en viviendas de amigos o familiares.

Los resultados del estudio, según destacan los autores del trabajo, "ponen de manifiesto que el Califa Mountain Festival 2025 constituye un importante dinamizador económico y turístico para la ciudad de Córdoba, al generar un impacto económico superior a 360.000 euros, atraer 842 personas desplazadas y favorecer la generación de más de 730 pernoctaciones".