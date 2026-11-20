El IV Congreso Andaluz de Alzheimer pone el foco en las desigualdades territoriales de la atención a las demencias. - CONFEAFA

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Congreso Andaluz de Alzheimer que se celebra en Granada pone el foco en las desigualdades territoriales de la atención a las demencias al señalar que el lugar donde vive una persona puede condicionar sus posibilidades de acceder a recursos, servicios y apoyos para afrontar este tipo de enfermedades.

Esta cuestión ha centrado una de las principales ponencias de la segunda jornada del congreso que se celebra hasta este sábado en el Parque de las Ciencias organizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFEAFA) y coorganizado por la Diputación Provincial de Granada.

Bajo el título 'Alzheimer: donde vives importa', el geógrafo y profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal), Miguel Padeiro, ha expuesto resultados del proyecto CINDIA, centrado en las desigualdades socioespaciales que afectan a las personas con demencia y a sus cuidadores informales.

El investigador ha destacado la importancia de la comunidad, los espacios públicos y el entorno de los domicilios y las residencias de mayores, ya que condicionan las posibilidades de salir al exterior, mantener los vínculos sociales y seguir participando en la vida comunitaria a pesar de la demencia.

La participación del experto portugués ha aportado también una dimensión internacional al encuentro. Como ha expresado el periodista y conductor del congreso, Guillermo Sánchez, esta intervención representa un "hermanamiento entre España y Portugal" a través de un desafío compartido que no tiene fronteras: mejorar la atención a las personas con alzhéimer y otras demencias.

En esta edición han acudido asimismo a Granada representantes de Alzheimer Portugal, entidad de ámbito nacional que desarrolla su labor en distintos territorios del país vecino, así como de la Estrutura Residencial e Centro de Dia 'José Cabrita' (Alzheimer e Demências) de Castro Marim (Algarve).

El congreso cuenta también con la presencia de representantes de la Federación Valenciana de Alzheimer (FEVAFA), encabezados por su presidente, Santiago Llopis, reforzando los vínculos y el intercambio de experiencias entre organizaciones del movimiento asociativo de distintos territorios.

SUICIDIO Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Otro de los asuntos centrales de la jornada ha sido la relación entre el suicidio y las enfermedades neurodegenerativas, abordada por Miguel Guerrero, psicólogo clínico y coordinador del Plan de Prevención de la Conducta Suicida de Andalucía, en la ponencia 'Cuando cambia el futuro: suicidio y enfermedades neurodegenerativas'.

Durante su intervención, ha advertido de que el riesgo relativo de suicidio de un adulto mayor de 64 años con diagnóstico de alzhéimer en fase inicial triplica el riesgo de cualquier otro adulto, un dato que pone de relieve la importancia de incorporar la prevención del suicidio y la atención a la salud mental al acompañamiento de las personas diagnosticadas.

La segunda jornada ha incluido también la mesa redonda 'Responder bien al Alzheimer: protocolos, territorio y cercanía', patrocinada por la Fundación BIDAFARMA y moderada por su directora, Manuela Villena. El encuentro ha reunido distintas perspectivas profesionales sobre la importancia de detectar las necesidades de las personas con alzhéimer y sus familias y facilitar respuestas coordinadas desde los servicios de proximidad.

En ella, Juan Eloy Jiménez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, ha abordado el papel de las oficinas de farmacia en el ámbito rural; Auxiliadora Caballero García, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha tratado la función del 061 como puerta de entrada de los familiares al sistema sanitario; y Ángel López Hernanz, médico de familia, ha aportado la perspectiva de la medicina rural. La mesa ha contado también con la participación de Soledad García Sánchez, integrante del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer (PEPA), que ha incorporado la visión de las personas diagnosticadas.

Por su parte, Ismael Gámez Cruz, director general de Bienestar Social y Familia de la Diputación de Granada, ha presentado el papel de los servicios sociales comunitarios y el programa "Cuenta conmigo" como respuesta de proximidad para favorecer la detección y el acompañamiento.

SALUD DIGITAL Y AVANCES TERAPÉUTICOS

El programa científico ha abordado asimismo las posibilidades de la salud digital y la inteligencia artificial en la atención al alzhéimer, con las intervenciones de Carlos Luis Sánchez Bocanegra, investigador en informática médica, y Gonzalo Aranda Pérez, especialista en Salud Digital y organización de servicios sanitarios.

La jornada ha incluido también una ponencia del neurólogo Félix Viñuela Fernández sobre los avances en el diagnóstico y la intervención farmacológica ante el deterioro cognitivo, así como sesiones dedicadas a la compasión en los cuidados, a cargo de Eva García de las Heras, y a los tecnocuidados, con la psicogerontóloga Mercedes Fernández Ríos.