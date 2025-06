Iván Ferreiro asegura que cada disco es "un reflejo" de quien es en ese momento

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iván Ferreiro, uno de los grandes nombres del pop y el indie nacional, ha construido una carrera artística marcada por la reinvención constante y la honestidad creativa. Desde sus inicios con Los Piratas hasta su consolidación como solista, el músico gallego ha demostrado que el cambio no es solo una estrategia, sino una necesidad vital para seguir disfrutando de la música.

"Siempre he tratado de no hacer discos que se parezcan a los anteriores, pero no por obligación, sino porque me divierte probar cosas nuevas. Mirar atrás y repetir la misma canción no me resulta estimulante", asegura Ferreiro en una entrevista a Europa Press.

Esta filosofía ha guiado su trayectoria en solitario, desde 'Canciones para el tiempo y la distancia' hasta su último trabajo, 'Trinchera Pop'. Para él, la evolución es parte de lo que necesita para ser feliz y considera natural que la música de un artista cambie al mismo ritmo que su vida.

La composición de Ferreiro es un reflejo de su crecimiento personal. Reconoce que, aunque sus letras aborden temas como el amor, la pérdida o la búsqueda de uno mismo, en realidad todo gira en torno a la pregunta fundamental: "Quién soy".

"Todos tratamos de definirnos a partir de la música que oímos, las películas que vemos, los libros que leemos, del amor, del desamor, de la pérdida, de la cultura que consumimos. Esa pregunta se vuelve más profunda con la edad", explica. En 'Trinchera Pop', el gallego se propuso precisamente eso: contar quién es, por qué es así, y aceptar que hay aspectos de sí mismo que no le gustan, pero que forman parte de su identidad.

Ferreiro defiende que aceptarse y conformarse están muy cerca, y que la madurez consiste en perdonarse ciertas cosas y entender que la perfección es inalcanzable, ya que "a veces lo mejor de nosotros tiene que ver con lo peor, y nuestras partes malas nos hacen esforzarnos para ser mejores".

"Todas las canciones hablan de tres o cuatro temas, todas las canciones tienen las mismas doce notas, los mismos acordes. Las pasiones humanas son siempre las mismas desde los griegos, y yo lo que creo es que en el pop lo que hacemos es, cada vez que hacemos una canción, tratar de coger lo de siempre y volver a contarlo", aseguraba, a la vez que recordaba cómo con esos temas "lo he contado con 20, luego lo he contado con 30, ahora lo estoy contando con 55. Y creo que mi forma de contarlo con 55 no puede ser igual que la tenía a los 30 ni a los 25".

EL DIRECTO, UN ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN

El escenario es para Ferreiro un territorio de experimentación y cambio, aseguraba que "una cosa que a mí me gusta mucho de las giras es que las canciones van cambiando a medida que las tocamos, y no es que nosotros decidamos cambiarlas, sino que cambian por ellas mismas, porque el público reacciona de ciertas maneras".

El músico distingue entre la intimidad de las salas y la energía de los festivales, aunque confiesa preferir los conciertos en espacios reducidos o ciclos como el Icónica Santalucía Fest, donde la atención está centrada en el artista y la conexión con el público es más profunda.

En sus conciertos, Ferreiro valora especialmente la escucha atenta del público, ese silencio cómplice que permite tocar de forma más libre. "A veces la aceptación también tiene que ver con escuchar, con cerrar los ojos... Hay veces que hay canciones que uno cree que van a durar poco en el repertorio porque son más lentas o más profundas, y de repente las tocas y ves a todo el mundo con los ojos cerrados, cantándolo para dentro. Te permite tocar de una forma mucho más libre", comenta.

'MARINERO DE LUCES': LA COLABORACIÓN SOÑADA DEL GALLEGO

A lo largo de su carrera, Ferreiro ha colaborado con numerosos artistas y no descarta futuras alianzas inesperadas. Bromea con una colaboración soñada junto a Isabel Pantoja: "Eso sería una buena colaboración. Me gustaría cantar 'Marinero de luces' con ella. O verla a ella cantar 'Turnedo', me gustaría bastante también".

En cuanto a sus próximos proyectos, el gallego confiesa estar en una etapa más pausada, dejando que las ideas maduren antes de embarcarse en un nuevo disco.

"Tengo una idea, pero no puedo decir nada porque es muy incipiente todavía y tengo que ver si esa idea... porque yo al final cuando hago los discos tiro de pequeñas ideas. Ya te contaré cuando tenga algo más definido", adelanta.

Con la mirada puesta en sus próximos conciertos, Iván Ferreiro sigue fiel a su filosofía: evolucionar, aceptar la imperfección y dejarse llevar por la magia de la música y del público. Una trayectoria marcada por la honestidad, la inquietud y el deseo constante de contar --siempre de otra manera-- quién es.