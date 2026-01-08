El IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales de Córdoba se celebrará el día 20 de febrero

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) presenta el cartel oficial del IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales, que se celebrará el día 20 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO). - FEPC

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha presentado este jueves el cartel oficial del IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales, que se celebrará el día 20 de febrero en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), bajo el lema 'Alianzas. 10 años de unión, visión y liderazgo compartido'.

En un acto celebrado en el Mercado Victoria, con la presencia de representantes institucionales, empresarias y medios de comunicación, se ha valorado la década de trabajo asociativo, colaboración y liderazgo femenino, destacando el papel clave de las mujeres empresarias y profesionales en la creación de redes sólidas, espacios de referencia y proyectos transformadores que impulsan el desarrollo económico y social.

Así, han intervenido la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, quienes han resaltado "la importancia de las alianzas, la cooperación y el liderazgo compartido como motores de crecimiento y progreso".

El IX Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales se consolida así como "una cita imprescindible en el calendario empresarial andaluz, reforzando el compromiso de FEPC con la igualdad de oportunidades, el emprendimiento femenino y el fortalecimiento del tejido empresarial".

Al respecto, la programación completa del Congreso se puede consultar en la web: 'https://fepc.es/evento/ix-congreso-andaluz-de-empresarias-y-...'.