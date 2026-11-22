Cartel del IX Festival 'Tolón tolón: humor por los cencerros de Úbeda'. - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El IX Festival 'Tolón tolón: humor por los cencerros de Úbeda' se celebrará entre los próximos 9 y 30 de enero con nueve propuestas que reunirá a reconocidos nombres de la comedia nacional, nuevos espectáculos, estrenos y formatos diferentes, distribuidos en distintos espacios de la ciudad.

Dirigido por Curro Navarrete y Alberto Román, se ha convertido en una "cita ineludible dentro del calendario cultural ubetense", según ha valorado en su reciente presentación el concejal de Festejos, Jerónimo García.

Al respecto, ha destacado que la evolución del festival ha permitido incrementar progresivamente el número de propuestas, la variedad de formatos y la calidad de los espectáculos. Ha añadido que su celebración durante el mes de enero responde a una estrategia de continuidad de la actividad cultural y turística, al situarse entre las fiestas navideñas y el Carnaval.

Así, este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la economía local, al atraer visitantes que pueden aprovechar su estancia para conocer el patrimonio monumental, disfrutar de la gastronomía, consumir en los establecimientos comerciales y hosteleros y, en muchos casos, pernoctar en la ciudad.

El edil ha relacionado esta apuesta con el posicionamiento de Úbeda como "capital cultural" en la provincia de Jaén, gracias a una agenda anual que combina grandes festivales, actividades escénicas, propuestas musicales, exposiciones y acontecimientos de diversa naturaleza. "La cultura es también un motor turístico y económico, y tenemos que seguir trabajando para que Úbeda sea un destino vivo durante los doce meses del año", ha apostillado.

PROGRAMA

La programación de 'Tolón tolón' arrancará el 9 de enero, a las 19,00 horas, en el teatro SAFA, con David Navarro y su espectáculo '¡Eso es!'. El humorista y monologuista jiennense ha elegido Úbeda para iniciar la gira de su nueva propuesta.

Un día después llegará una de las principales novedades de esta edición: la proyección de la película 'Sujétame el cubata', que contará con la presentación de su guionista y protagonista, J. J. Vaquero. Tendrá lugar a las 19,00 horas en el Auditorio del Hospital de Santiago y permitirá al público acercarse a otra faceta creativa de este conocido cómico, guionista y monologuista.

El 16 de enero el Teatro SAFA recibirá a Comandante Lara & Cía y su espectáculo 'Los tres tenores', mientras que el día 17, el Auditorio del Hospital de Santiago acogerá 'Cuatro amiguerdos presentan... comedia por Los Cerros', con la actriz Ángela Chica, acompañada por Carlos Librado 'Nene', Iria Parada y David Sánchez. Se trata de una de las apuestas de esta edición por el talento local, ofreciendo protagonismo a una intérprete de la ciudad dentro de un espectáculo concebido especialmente para esta ocasión.

La programación continuará el 23 de enero en el Teatro Diego Martínez de La Cultural, con Diego Arjona y su espectáculo 'Me veo en Wallapop'. En la jornada siguiente, será el turno de Salva Reina y 'Prohibido echarle cacahuetes al mono' en el Teatro SAFA.

El día 28, el Pub La Beltraneja recibirá a lcómica y monologuista de stand-up Makeba y el viernes 29 Susi Caramelo estará en el Teatro SAFA con su espectáculo 'A punto de Caramelo'. El broche final llegará el 30 de enero, también en el Teatro SAFA, con Manu Sánchez y su espectáculo '¡Entregamos!'.

El festival, además, incluye el Cencerro de Honor, un reconocimiento vinculado a la identidad de esta iniciativa y que representa también un homenaje a la artesanía y a los oficios tradicionales de Úbeda, mediante una pieza elaborada con la colaboración de distintos artesanos locales.

REGALO

Desde la dirección del 'Tolón tolón' se ha señalado la importancia de presentar la programación con antelación para facilitar que el público pueda organizarse y, especialmente, contemplar sus espectáculos como una alternativa de regalo durante las próximas fiestas navideñas.

Igualmente, ha puesto de relieve el trabajo que hay tras una programación de estas características y la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Úbeda, la dirección del festival y las empresas y entidades que la respaldan, como la Diputación de Jaén y Telonea.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma www.consiguetuentrada.com; en el Hospital de Santiago, de lunes a viernes, de 19,30 a 20,30 horas; en el Área de Festejos, ubicada en el Palacio Marqués de Contadero, de lunes a viernes, de 9,00 a 13,00 horas, así como en las taquillas de los respectivos espacios escénicos una hora antes del comienzo de cada espectáculo, siempre que queden disponibles.