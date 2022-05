El IX Festival Música en Segura (Jaén) arranca con un 'Recital 2.0' de piano y contrabajo

JAÉN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Música en Segura arrancará este miércoles en Segura de la Sierra (Jaén) con el 'Recital 2.0', a cargo de Pablo Martín Caminero (contrabajo) y Daniel García (piano). Será a las 19,30 horas, en la iglesia de los Jesuitas.

Es uno de los 15 conciertos previstos en la que será la primera etapa --del 25 al 29 de mayo-- de este evento "de delicatesen musicales" que trasciende divisiones entre géneros y formatos, puesto que este año se celebrará en tres periodos distintos a lo largo del año.

Daniel García y Pablo Martín Caminero son fundamentalmente conocidos por las facetas musicales que desarrollan en sus discos, la composición y la improvisación en un género al que podemos llamar Jazz Flamenco.

No obstante, los orígenes de su formación musical se encuentran en la música clásica y nunca han dejado de beber de esa fuente de inspiración que, junto con otras, han acabado convirtiéndoles en dos de los músicos más creativos e inquietos de la Península.

En su 'Recital 2.0', ofrecerán un programa con obras de Alexander Borodin, Johannes Brahms, John Williams, Maurice Ravel, Federico Mompou, Pat Metheny, Giacomo Puccini, Gabriel Fauré, Piotr Ilich Chaikovski y Johann Sebastian Bach.

Tras este concierto inaugural, el jueves tendrá lugar la excursión musical de Abraham Cupeiro, en la Ruta de la Cueva del Agua, y los conciertos del Ensemble Ouranos, en el Castillo de Segura; 'There Is Always Madness', de Moisés P. Sánchez Quintet, en la iglesia de los Jesuitas.

Para el 27 de mayo se ha programado 'En Alas del Espíritu', de José Hernández Pastor, también en esta iglesia, y el 'Memorial de mis bodas de plata con el flamenco', de Niño de Elche, en la cooperativa de Orcera. Alquimva Musicae, en los Baños Árabes, y 'Héroes o Bestias' de Belenish Moreno y Óscar Escudero, en la cooperativa, son otras propuestas, que también se podrán disfrutar en la jornada siguiente.

El 'Concierto del Amanecer & Desayuno', con José Antonio Domené, en La Hueta, abrirá el sábado. Le seguirán Pablo Barragán y Camerata Penedès, en la Iglesia de los Jesuitas, y el 'Viaje al Parnaso', de la Orquesta Barroca de Sevilla, en la cooperativa de Orcera. Además, está prevista la tercera de las 'Meditaciones en el sonido', tras las citas de los días 26 y 27.

El domingo, última jornada de esta primera etapa de Música en Segura 2022, se contará con María de la Flor y 'Pregones de Mercado', en Moralejos, y la Camerata Penedès, en la iglesia de los Jesuitas.

Asimismo, el festival incluye actividades paralelas y gratuitas, como el coloquio '¿Cómo se crea una zarzuela en 2022?, con Belenish Moreno-Gil y Óscar Escudero; el recital de guitarra flamenca de Miguel El Repollo y la actuación de Xauen Horns, ensemble de trompas del Conservatorio Superior de Música de Jaén.

"Nuestra vocación desde 2014 es favorecer el desarrollo económico de la comarca a través de la música, con todas las personas que vienen desde la provincia, del resto de España y del extranjero, y facilitar el acceso a la cultura, a conciertos de primera con una programación que podría estar en cualquier auditorio de Europa", ha remarcado el director del festival, Daniel Broncano.

Esta novena edición de Música en Segura ofrecerá un total de 25 conciertos y otras actividades músico-sociales distribuidos en tres periodos: del 25 al 29 de mayo, del 29 al 31 de julio y del 11 al 13 de noviembre.