Jaén.- Abierto hasta el 16 de noviembre la convocatoria de la XXXI Bienal de Escultura Jacinto Higueras

SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Jaén) ha publicado las bases de la XXXI Bienal de Escultura Jacinto Higueras. El plazo para la presentación de obras a está abierto hasta el próximo día 16 de noviembre.

Podrán optar escultores españoles o extranjeros, sin condicionamiento de tema, estilo o escuela, según recogen las bases de este certamen, consultadas por Europa Press. La excepción la constituyen los artistas que hubieran obtenido el primer premio en convocatorias anteriores, que no podrán concursar, salvo si han transcurrido dos certámenes desde el galardón.

Las obras se realizarán en materia definitiva y, dirigidas al Certamen de Escultura Jacinto Higueras, se enviarán a la dirección del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto (Plaza Mayor, 15 - Esteban Solís, 5; 23250) del citado municipio. Se presentarán bajo lema y título y en un sobre aparte y con el mismo lema se incluirá la información sobre el autor. Deberán estar en poder del Consistorio antes del 16 de noviembre con el objetivo de organizar su exhibición y estudio por parte del jurado.

La bienal cuenta con dos galardones, únicos e indivisibles. El primer premio está dotado con trofeo diseñado por Jacinto Higueras Cátedra, hijo del escultor, y 6.000 euros; mientras que el segundo premio consiste en trofeo y 3.600. En caso de que ninguna de las obras, a juicio del jurado, alcanzaran calidades para merecerlos, podrán ser declarados desiertos y sus dotaciones incrementarían los de la convocatoria siguiente.

Las dos piezas galardonadas quedarán en propiedad del Museo de Escultura Jacinto Higueras, mientras que las no premiadas podrán ser retiradas por sus autores en un plazo no superior los dos meses tras el fallo y, en caso de no serlo, supondrá su renuncia y pasarán a propiedad del museo.

Todas las obras presentadas quedarán en exposición desde el día 20 de noviembre hasta el 6 de diciembre. El jurado --formado por artistas, críticos y personalidades de reconocido prestigio y por una representación del Ayuntamiento y la Diputación de Jaén-- las visitará el día 20 de noviembre. Desde ese día y hasta la entrega de premios, prevista el 24 del mismo mes, los visitantes podrán emitir también su voto decidiendo así el Premio del Público.

GRAN VINCULACIÓN CON SU PUEBLO NATAL

Jacinto Higueras Fuentes (Santisteban del Puerto, 1877 - Madrid, 1954) consiguió un gran éxito internacional como escultor en la primera mitad del siglo XIX gracias a su valía como artista y a su fuerza de voluntad. Su obra pertenece al estilo realista de la primera mitad del siglo XX, con temáticas que van desde el retrato a la imaginería religiosa, pasando por los monumentos urbanos. Tiene esculturas repartidas por toda España y Europa.

El Monumento a las Batallas, el Cristo de la Buena Muerte y las esculturas de Bernabé Soriano, Almendros Aguilar y Bernardo López, en Jaén, son algunas de sus obras, como también San Juan de Dios (Madrid), Jesús Nazareno en Úbeda y en Pedro Abad, Cristo Yacente en Pamplona y en León, Jesús de la Pasión (Guadalajara) o el monumento funerario de Armando Palacios en Avilés.

Jacinto Higueras mantuvo siempre una gran vinculación con su pueblo natal, donde pasaba muchas temporadas junto a su familia y donde se puede disfrutar de muchas muestras de su arte. Por ello, a su muerte en 1954, la familia donó al Ayuntamiento de Santisteban del Puerto toda la obra que guardaba en su taller, bocetos, previos... En total una colección de más de 100 obras, con la que el Ayuntamiento dio forma al actual Museo de Escultura Jacinto Higueras, a través del que organiza el concurso. La primera edición se convocó en 1975 con periodicidad anual y a partir de 1990 se convirtió en bienal.

"Lo más interesante es que tanto el primer premio como el segundo, quedan en propiedad del Museo Jacinto Higueras, con lo que debemos sentirnos bastante orgullosos de que Santisteban puede mostrar una extensa colección de esculturas en las que se puede leer el paso y la evolución de las últimas vanguardias en el arte moderno", han destacado a Europa Press desde el museo.