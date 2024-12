Jaén acoge la presentación de 'Volver', la cerveza especial de Navidad de Cruzcampo

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense ha acogido la presentación oficial de 'Volver', la cerveza espacial de Navidad elaborada en Jaén en una edición limitada que este año además lleva asociado un fin social. Y es que el 100% de los beneficios recaudados con su venta se destinará a que jóvenes jiennenses puedan cursar el programa Talento Cruzcampo.

Estas becas especiales de Fundación Cruzcampo cubrirán el curso completo (teórico y práctico) de hostelería, de diez meses de duración, además de una ayuda mensual para gastos de manutención y alojamiento. La idea es que los jóvenes becados se formen en la sede de la Fundación de la cervecera en Sevilla, para luego volver a Jaén a realizar prácticas en restaurantes locales.

La nueva edición limitada de la cerveza de Navidad distribuirá más de medio millón de unidades en puntos de venta de alimentación y hostelería de la provincia de Jaén y resto de Andalucía.

"Esta cerveza es un viaje de ida y vuelta. Como el de muchos jóvenes andaluces y de otras zonas de España que deciden marcharse para hacer realidad sus sueños profesionales, con la idea de algún día volver. Porque no hay nada más bonito que irse sabiendo que puedes volver", ha explicado María Ruiz, responsable de la marca Cruzcampo, durante la presentación.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Agustín González, ha manifestado que "retener el talento de nuestra tierra es un empeño" en el que traba "intensamente" el Ayuntamiento de Jaén. Además del alcalde han participado en la presentación la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, miembros de la corporación municipal y provincial y otros representantes de la sociedad jiennense.

La presidenta de Fundación Cruzcampo y directora de Asuntos Corporativos de Heineken España, Carmen Ponce, ha destacado que, como única cervecera con sede en Jaén, Cruzcampo y Heineken España están "profundamente unidos a esta tierra de cuya tradición cervecera centenaria nos sentimos herederos".

Para presentar esta iniciativa con fin social, Cruzcampo ha instalado en la Plaza de la Libertad, junto a la Estación de autobuses, un espacio en el que alumnado que acaba de completar el programa formativo 'Talento Cruzcampo - off site Jaén', conjunto con Fundación La Caixa, han servido de forma gratuita y solo durante este miércoñes cerveza Cruzcampo Volver acompañada de una tapa diseñada por el chef jiennense Juanjo Mesa, del restaurante Radis.

DOCUMENTAL

El mismo espacio ha acogido también la presentación de un documental con las historias de ida y vuelta de jóvenes jiennenses que han conseguido triunfar en diferentes disciplinas, tras haberse formado y crecido laboralmente a veces lejos de su tierra. Se trata de Roko, Ángeles Toledano y Juanjo Mesa.

Los tres forman parte de los jóvenes que dejaron la provincia con la expectativa de hacer realidad sus sueños profesionales. Muchos de ellos, con el objetivo de volver, como el caso del chef Juanjo Mesa, que inició su formación en las aulas de Talento Cruzcampo.

"Ahí fue el punto de inflexión donde cambió mi vida. Empezó a interesarme todo lo relacionado con la hostelería y a querer conocer otras cocinas, a querer volar", ha comentado Mesa que, con apenas 30 años, ha conseguido una estrella Michelin con su restaurante Radis, en el centro de Jaén.

Para la artista y cantaora Ángeles Toledano, "el arte es un trabajo de pico y pala. Cuando está dando sus frutos ves que merece la pena irse y hacer hogar allá a donde vayas. Pero siempre pienso en volver".

"No me gusta hacerme spoiler de mi vida y de momento me voy a dejar llevar, pero en un futuro no me imagino en otro lugar que no sea Villanueva de la Reina", ha dicho Toledano.

Por su parte, la cantante y actriz Roko, que ha llevado orgullosa su acento de Alcalá la Real (Jaén) por escenarios y platós de toda España, ha comentado que "es muy bonito volver" porque "sigues siendo en esencia la misma persona, con los valores que has aprendido en casa, pero vuelves con una maleta llena de experiencias y cosas nuevas. Aprender te nutre y te hace mejor".