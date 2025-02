Jaén celebra la Carrera Popular solidaria del IES San Juan Bosco con la participación de más de 1.000 corredores

JAÉN 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por varios miembros del equipo de Gobierno, ha asistido a la entrega de premios de la IV Carrera Popular solidaria organizada por el IES San Juan Bosco con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, que ha reunido a más de 1.000 corredores por las calles del casco antiguo.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, cita se ha celebrado a beneficio de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, Adacea, que ha recibido parte de la recaudación obtenida a través de la venta de dorsales y de la fila cero habilitada por la organización para todos aquellos que no han podido o no han querido participar, pero sí colaborar con la causa.

Aunque la carrera popular no tenía carácter competitivo, Rafael Martínez, en hombres, y Jimena Aguilar, en mujeres, han sido los más rápidos de la general. Han recibido un trofeo, como el resto de atletas que han sido primeros en las diferentes categorías convocadas: peques --no competitiva y dirigida a niños de hasta once años--, infantil, juvenil, sénior, veteranos --36 años en adelante-- y personas con algún tipo de discapacidad.

El recorrido, de 4,5 kilómetros, ha tenido su salida en la calle Millán de Priego y la llegada, en la Plaza de los Jardinillos.