Jaén celebrará las Jornadas Europeas de la Cultura Judía del 7 al 12 de septiembre

JAÉN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaén celebrará las Jornadas Europeas de la Cultura Judía entre los próximos 7 y 12 de septiembre, en un año en el que, además, conmemora el 20 aniversario de su adhesión a la Red de Juderías de España.

Así lo ha indicado este miércoles la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, durante la presentación de esta programación junto con el presidente de Iuventa, Rafael Cámara.

La edil ha explicado que esta edición, que se desarrollará en otras 37 ciudades europeas, tiene como lema 'Pueblo del libro' con el objetivo de profundizar en el poder de la palabra escrita en la cultura judía y sus vínculos con otras religiones.

De este modo, se resaltará la importancia de los textos sagrados y seculares, como la Hagadá, la literatura y la poesía, para preservar la identidad y fomentar el diálogo entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, según ha informado el Ayuntamiento.

Las jornadas comenzarán en Jaén el 7 de septiembre con una visita a la judería, a cargo de Rafael Cámara y que lleva por título 'El Pueblo del libro en Jaén. Judíos andalusíes y castellanos'.

El día 10, los Baños del Naranjo acogerán la presentación del libro 'El verdadero nombre de Dios', del José Manuel Martos. La novela se centra en la historia judía y su vinculación con Jaén, mezclando thriller, arqueología y espionaje.

El mismo espacio acogerá el 11 de septiembre la conferencia 'Un judío en la corte del califa: Hasday Ibn Shaprut', por parte de Juan Pedro Monferrer Sala, Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Córdoba.

Por último, el día 12 se ha previsto un concierto de música sefardí en el patio del Palacio del Condestable Iranzo a cargo de World Flam Music. Se trata de un grupo cordobés que surge para revitalizar la música tradicional sefardí, oriental y andalusí mediante adaptaciones al estilo flamenco proporcionando una experiencia única entre nuestra historia pasada.

"Ciudades en toda Europa se movilizarán para recordar una parte de su identidad común: la del pueblo judío que nos une a todos los países de Europa, aunque sea una minoría, pero está presente en numerosos lugares, por eso la visita guiada de este año, el día 7, se dedicará al lema de estas jornadas", ha comentado, por su parte, Cámara.

Igualmente, el presidente de Iuveta ha destacado que este año se celebra el 20 aniversario de la pertenencia de Jaén a esta Red de Juderías de España y, además, el 30 aniversario de su fundación.

Y ello, en un 2025 "muy especial", puesto que se han celebrado "eventos de primer nivel como el Congreso Internacional Judeoespañol, gracias a una colaboración entre las universidades de Jaén y Granada y proyectos que se están fraguando y que serán muy importantes para la ciudad de Jaén sobre esta temática".