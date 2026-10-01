Jaén exhibe los videojuegos del proyecto 'Misión El Banco' en la Comic-Con de Málaga

Participación jiennense en la San Diego Comic-Con Málaga - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha participado en la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga donde ha exhbido los videojuegos desarrollados en el marco del programa 'Misión El Banco'. El evento, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta el próximo 4 de octubre, reúne a artistas, creadores, editoriales y empresas del sector del cómic, los videojuegos y la cultura pop.

El concejal de Empleo, Imefe e Innovación, Luis García, ha visitado el espacio expositivo del proyecto y ha destacado el "orgullo" que supone para Jaén estar representada en esta cita de referencia.

Según ha explicado, la presencia en este foro permite "mostrar los videojuegos que se están desarrollando en nuestro centro de emprendimiento, así como dar visibilidad al trabajo de los creadores y emprendedores que participan en el programa".

'Misión El Banco' es un programa impulsado en la capital jiennense por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) y forma parte del proyecto autonómico 'Misión Andalucía'. G

García ha hecho hincapié en que la participación en este encuentro es fruto de la colaboración entre las administraciones públicas --el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España--, lo que contribuye a generar oportunidades para los emprendedores de la industria del videojuego.

El expositor del proyecto cuenta con cuatro puestos de juego rotatorios donde los visitantes pueden probar diferentes demos jugables correspondientes a la primera y segunda edición del programa. "He podido jugar a ellos, he pasado muy buen rato y recomiendo a todo el mundo que esté en Málaga y al que le guste el videojuego que pase por este punto", ha manifestado el edil.

Por su parte, la responsable del programa 'Misión El Banco Gaming', Esther Pina, ha valorado la "oportunidad tremenda" que representa para los participantes contar con un espacio propio en un evento de esta envergadura.

Pina ha subrayado la alta afluencia de público que está registrando el expositor, donde los usuarios no solo prueban los títulos, sino que también comparten de primera mano sus impresiones con los desarrolladores. "Está todo el mundo jugando y dejándole el feedback", ha señalado.

De este modo, la iniciativa facilita que los proyectos locales trasciendan el ámbito municipal, expongan sus creaciones ante un público especializado y recopilen valoraciones directas de los usuarios, impulsando la visibilidad del talento y el emprendimiento del sector del videojuego en Jaén.