Jaén y Huelva, las únicas capitales andaluzas sin restricciones horarias en sus parques y jardines

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los parques y jardines de Jaén y Huelva son los únicos, entre las capitales andaluzas, que permanecen abiertos las 24 horas del día, sin restricciones nocturnas. En el resto de ciudades, estos espacios cuentan con horarios de apertura y cierre que, en la mayoría de los casos, varían según la estación del año. En el caso de Huelva, existe una excepción, ya que el Parque Moret es el único que sí dispone de un horario establecido.

Según la recopilación realizada por Europa Press, en Almería capital sólo cuatro parques que se encuentran perimetrados y contemplan con cargo a la gestión municipal un horario de apertura y cierre que, en algunos casos, puede cambiar en función de la época del año. El más grande de ellos es el Parque del Andarax, con 77 hectáreas de extensión paralelas a la desembocadura del río Andarax, que cuenta con un horario que va del 10,00 a 19,00 horas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y que se extiende entre las 8,00 y las 21,00 horas entre el 1 de abril y el 31 de octubre, incluso durante los días festivos.

También ostenta un horario específico el más reciente de ellos, el parque Jardines del Mediterráneo que se sitúa a los pies de La Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal, en la zona de La Hoya. Este espacio nominado a los Premios Historia de la revista National Geographic abre sus puertas de 7,30 a 23,00 horas en verano y entre las 8,00 y las 20,30 horas en invierno.

Los parques municipales que también marcan una hora de cierre y de apertura son el Parque de las Familias, con un horario anual de 8,00 a 21,00 horas; y el más reciente parque de La Goleta, con horario entre las 8,00 y las 22,00 horas. Próximamente el Ayuntamiento sumará también el Parque del Boticario, en cuya restauración aún trabaja la Junta de Andalucía.

En la capital gaditana, desde el pasado 3 de septiembre, los parques de la ciudad han comenzado a cerrar por la noche. Durante el horario de verano, permanecerán abiertos de 8,00 a 23,30 horas, mientras que en invierno el cierre será a las 22,00 horas. En concreto, los parques que se cerran por estar vallados son: Cortadura, Carlos Díaz, Erytheia, Kotinoussa (Jardines de Varela), Chalet de Varela, Celestino Mutis, Genovés, San José y Reina Sofía.

En el caso de Córdoba capital, todos los parques urbanos vallados cierran por la noche, excepto el parque de Colón. Así, espacios como La Asomadilla, Orive, Juan Carlos I y los Jardines Elena Moyano Madre Coraje, entre otros, cuentan con cierre nocturno. Durante el horario de invierno, estos parques permanecen abiertos de 7,00 a 23,00 horas, mientras que en verano abren también a las 7,00, pero extienden su cierre hasta la 1,00 horas.

Por otro lado, en la ciudad granadina, la mayoría de sus parques vallados abren a las 8,00 horas. Durante la temporada de verano, tanto el parque García Lorca como el de Almunia tienen un horario de apertura de 8,00 a 1,00 horas, un cierre que se adelanta en periodo invernal a las 22,00 horas.

Estos mismos horarios aplican al parque Carlos Cano, situado en el Paseo del Emperador Carlos V; al parque de Las Alquerías, en La Chana; así como a los céntricos Jardines del Triunfo y al parque Sor Cristina de la Cruz Arteaga, junto al Monasterio de San Jerónimo. Por su parte, en el Realejo, y cada vez más frecuentado por visitantes, el parque que rodea el Cuarto Real de Santo Domingo cierra a las 00,45 horas en verano y a las 21,45 horas en invierno.

En la capital onubense, todos los parques permanecen abiertos las 24 horas, excepto el Parque Moret, que en invierno abre de 8,00 a 21,00 horas y en verano, desde abril hasta el 31 de octubre, de 7,00 a 23,00 horas.

NUEVO PROYECTO PARA EL CIERRE DE PARQUES "EN REMOTO" EN JAÉN

Asimismo, los parques de Jaén no cuentan con cierre nocturno. Sin embargo, según ha informado el Ayuntamiento, se está desarrollando un proyecto para habilitar "la apertura y el cierre remoto" de aquellos espacios que disponen de vallado, como el Parque del Bulevar o la Ciudad de los Niños y las Niñas. Esta gestión se llevaría a cabo a través de la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa), desde un centro de control que se instalará en el nuevo edificio de la calle Elvín.

La capital de la Costa del Sol cuenta con una decena de grandes parques perimetrados y vallados. Aunque los horarios varían según el parque, la mayoría abre de 8,00 a 22,00 horas durante el invierno y de 8,00 hasta el final de la jornada en verano. Existen algunas excepciones, como el Parque Calvario y la Plaza de Toros, que permanecen abiertos hasta las 22,00 horas hasta el 21 de septiembre, y a partir de esa fecha cierran a las 20,00 horas.

En concreto, los parques perimetrados y vallados son: Parque Virginia, Forestal El Morlaco, Jardines y Parque Infantil del Hospital Noble, San Miguel, de la Alegría, del Norte, de Huelin, San Rafael, del Cine, Litoral, de Santa Paula, María Luisa, Lineal, Jardines de la Cónsula y el Parque Infantil de los Cuentos en Teatinos.

En Sevilla capital, los parques y jardines públicos abren diariamente a las 8,00 horas, con horarios de cierre que varían en función de la estación del año y el distrito al que pertenecen. Desde el Ayuntamiento han señalado que el cierre nocturno responde, principalmente, a la necesidad de prevenir actos de vandalismo y garantizar el descanso de los vecinos. No obstante, existen excepciones puntuales, como en el caso del Parque de María Luisa durante la Semana Santa, cuando permanece abierto por el paso de algunas procesiones.

En el caso del Casco Antiguo, los Jardines de Murillo y Catalina de Ribera el horario de cierre es a las 22,00 en invierno y al término de la jornada en verano, mientras que los Jardines de la Caridad y el Jardín del Valle, clausuran sus puertas a las 21,00 en invierno y a las 22,00 en verano.

En el distrito Macarena, el Jardín Torre Perdigones y el Parque José María de los Santos mantienen el cierre a las 22,00 en invierno y prolongan su apertura hasta el final del día en verano. La calle Buero Vallejo, en cambio, cierra a las 21,30 horas durante todo el año. En Macarena Norte, el Parque de Miraflores, San Diego y el Parque de San Jerónimo comparten horario: cierran a las 22,00 horas en invierno y a la medianoche en verano. El Parque Pino Montano lo hace a las 21,00 horas en invierno y a las 22,00 horas en verano.

En San Pablo-Santa Justa, el Parque de Santa Justa, la calle Antioquía, la calle Pianista José Romero y el espacio PERI-AM-201 (Coca-Cola) cierran de cara al público a las 22,00 horas en invierno y al término del día en verano. En el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, el Parque Emilio Lemos, el Parque Infanta Elena, el Jardín del Bajo Guadalquivir y la calle Torre del Campo también cierran sus puertas las 22,00 horas en invierno y al final del día en verano. En Nervión, los Jardines de La Buhaira, el Parque Ciudad Jardín, el Parque Federico García Lorca, la Plaza de Blanco White y los Jardines de Santo Domingo comparten este mismo horario estacional.

En Cerro-Amate, el Parque Amate cierra a las 22,00 horas en invierno y a la medianoche en verano, mientras que SUP-TO1 Palmete y los Jardines de San Antonio lo hacen una hora antes: a las 21,00 horas en invierno y a las 22,00 horas en verano. En el distrito Sur, el Parque de María Luisa y el Parque Celestino Mutis mantienen el cierre a las 22,00 horas en invierno y al término el día en verano. Los Jardines de Felipe II cierran a las 21,00 en invierno y a las 22,00 en verano.

En Palmera-Bellavista, el Jardín de la Solidaridad, el Paseo de Europa, los Jardines de Andalucía y el Parque de los Bermejales cierran a las 22,00 en invierno y al final de la jornada en verano. Por último, en Triana, los Jardines del Turruñuelo, y en Los Remedios, el Parque de los Príncipes, el Jardín de Manuel Ferrand y el Parque Don Otilio, comparten también el horario de cierre de 22,00 en invierno y medianoche en verano.