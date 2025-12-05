Jaén inaugura la Navidad con 5,5 millones de luces, nieve artificial y nuevas decoraciones en sus calles

Foto familiar del encendido oficial del alumbrado de Navidad. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jaén ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido oficial de su alumbrado, que este año cuenta con 5,5 millones de luces LED y nuevas decoraciones en las calles. Durante el acto, los asistentes pudieron disfrutar de una nevada artificial. El alcalde, Julio Millán, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, y varios miembros de la corporación municipal, inauguró este viernes las celebraciones navideñas correspondientes a la Navidad-Reyes 2024/2025.

El acto de inauguración del encendido navideño ha estado protagonizado por la Asociación de Enfermedades Raras +Visibles. Como sorpresa, el alumbrado se ha activado coincidiendo con una nevada artificial. Tras el encendido, el grupo Ajopringue interpretó varios villancicos, seguido del concierto del grupo Coverland, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Este año la ciudad ilumina sus calles con un récord de 5,5 millones de luces led de bajo consumo, lo que supone un incremento de 1,2 millones de puntos de luz respecto al año anterior. Esta apuesta busca potenciar el ambiente navideño y atraer visitantes al corazón de la capital.

La iluminación navideña de este año destaca por sus nuevos diseños, como el de la céntrica calle Bernabé Soriano, la estrella piramidal de la Plaza de Santa María y la carpa de guirnaldas y figuras iluminadas instalada en la Plaza Deán Mazas. También se han incorporado elementos en otros puntos de la ciudad, como las figuras del parque del Bulevar y la zona del Banco de España.

Además de estos elementos centrales, el ambiente navideño se extiende por toda la ciudad con 220 arcos luminosos y 49 motivos decorativos en farolas. Uno de los principales esfuerzos se ha centrado en la iluminación natural, que este año engalana 300 árboles --50 más que el año pasado--, con especial refuerzo en el Paseo de la Estación y la incorporación de ocho árboles iluminados adicionales en la Avenida de Andalucía.