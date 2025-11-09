Jaén Merece Más alienta a Moreno para cuidar la provincia "por lo que pueda pasar en las andaluzas"

JAÉN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) considera que la mayoría absoluta de Juanma Moreno está en entredicho según varias encuestas "tal como el propio presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido en estos días y ya hay quienes se lo hacen recordar".

En este sentido el partido provincialista señala en un comunicado este domingo que JM+ consiguió cerca de 20.000 votos en los anteriores comicios andaluces y se quedó a las puertas de entrar en el Parlamento andaluz, hazaña que pretenden superar tras anunciar oficialmente que se presentarán a las elecciones andaluzas de 2026.

JM+ señala en que el propio Moreno ha afirmado en el Congreso regional del PP de Andalucía, en clara alusión a la próxima cita electoral, que "quien crea que está ganado se equivoca", y desde el partido jienense consideran que lo hace "consciente de que hay sondeos que vaticinan que su actual mayoría absoluta se caería por uno o dos escaños".

"Y es ahí donde Jaén Merece Más, el partido presidido por Juanma Camacho, o 100x100 Unidos Cádiz, liderado por Juan Franco, el alcalde más votado de España en la Línea de la Concepción, han entrado en liza, exponen desde JM+.

"Conscientes de estas posibilidades, ambos partidos tratan de empujar a los habitantes de sus respectivas provincias para que ejerzan las votaciones atendiendo al agravio y ninguneo que, antes el PSOE en la Junta, como ahora el PP con su actual mayoría absoluta, siguen perpetuando relegando a estas zonas territoriales al furgón de cola en infraestructuras y servicios y, por tanto, alejándolas cada vez más de las ratios de convergencia social y económica", añaden.

Así, desde Jaén Merece Más señalan que el inicio de los pactos de gobierno del PP con Jaén Merece Más tras las elecciones municipales de 2023 "comenzaron con la deslealtad de los populares cuando dejaron a la provincia de Jaén última en el presupuesto andaluz de 2024, justo en el bautizo de los acuerdos de gobierno, lo que generó una bronca monumental de los jiennenses".

"Hecho que se repitió en 2025 al situar de nuevo la Junta de Moreno a Jaén en la cola, en el penúltimo lugar. Sumado a ello, los paupérrimos niveles de ejecución y la parálisis en la gestión municipal del equipo del PP en la ciudad de Jaén provocaron la moción de censura en el ayuntamiento capitalino, aunque sí siguen cogobernando PP y JM+ en las localidades de Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones", exponen.

Y, para finalizar, señalan que el inicio de 2026 "no alberga muchas esperanzas, puesto que el PP de Andalucía ha vuelto a meter a Jaén a la cola del presupuesto andaluz, otra vez la penúltima plaza de la región después de que el ejecutivo de Moreno Bonilla haya reconocido por activa y pasiva el predicamento de Jaén Merece Más de que existe una deuda histórica con la provincia jiennense y que, a la hora de la verdad, queda en falsas promesas y pocos cumplimientos".