Jaén Merece Más celebra el acuerdo del transporte escolar pero reprocha la postura inicial de la Junta

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JAÉN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La formación política Jaén Merece Más (JM+) se ha congratulado por el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la patronal del transporte Unibús para restablecer el servicio de autobús escolar en la provincia de Jaén, aunque ha reprochado a la administración su postura inicial.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, la medida permitirá reactivar la totalidad de las 56 rutas que permanecían desiertas y garantizar el desplazamiento diario de 1.618 estudiantes pertenecientes a 32 municipios jiennenses.

En este sentido, la formación localista ha destacado que este acuerdo "pertenece de manera exclusiva a la presión social ejercida por las familias y las AMPAs". "Han sido las caravanas de coches colapsando las comarcas, las concentraciones a las puertas de la Delegación y la firmeza de unos padres y madres que se negaron a aceptar parches e indemnizaciones sustitutivas, las que han doblegado el brazo de la Administración autonómica y forzado un acuerdo que se negaba de inicio", ha añadido.

Para JM+, la resolución del conflicto ha dejado en evidencia la postura inicial "completamente irracional e insostenible" adoptada por la Junta de Andalucía, a la que según la formación, durante semanas, "insistió en la imposibilidad de adjudicar las rutas por vías ordinarias" y pretendió "tapar el problema ofreciendo un cheque o beca económica a los padres para que trasladaran a los menores por sus propios medios".

"Ha quedado demostrado que disponer el servicio sí era posible desde el primer momento. Bastaba con sentarse a negociar con voluntad real, atender las especificidades de las rutas rurales y garantizar la viabilidad económica de las empresas", ha afirmado el comunicado.

En esta línea, ha criticado que la Junta prefiriese "ofrecer indemnizaciones presupuestadas en 4,5 millones de euros antes que prestar el servicio público al que está obligada", en un "alarde de incompetencia y falta de sensibilidad" hacia el medio rural jiennense.

Jaén Merece Más ha calificado de "inadmisible" que los ciudadanos jiennenses tengan que "salir continuamente" a la calle para exigir servicios esenciales que en el resto de la comunidad se dan por descontados, dado que mientras el transporte escolar operaba con "absoluta normalidad" en el 98,3% de Andalucía, Jaén era "la única provincia castigada con más de 1.600 alumnos tirados a las puertas del curso escolar".

"No hay derecho a que en Jaén tengamos que estar duplicando esfuerzos y peleando el doble por cosas tan básicas como que un niño de aldea o de un municipio pequeño tenga un autobús para ir al colegio o al instituto. Esta discriminación no se la hacen al resto de los andaluces", ha abundado, a la vez que ha lamentado que reciban un trato "sistemáticamente como si fuéramos ciudadanos de tercera categoría".