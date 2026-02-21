Jaén Merece Más emplaza al PSOE a mantener una reunión en Madrid para evaluar el pacto y agilizar el fondo FIJA

Reunión de la Junta Directiva de Jaén Merece Más. - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La formación política Jaén Merece Más (JM+) ha propuesto a la dirección del PSOE, representada por María Jesús Montero, como firmante del acuerdo de gobierno, mantener una reunión de trabajo en Madrid en próximas fechas. El objetivo principal de la misma será evaluar detalladamente el grado de cumplimiento del pacto y acelerar los trámites para la activación del Fondo de Inversiones Extraordinarias para Jaén (FIJA).

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en un primer momento, se barajó la posibilidad de mantener un contacto aprovechando la visita de Montero a la capital jiennense este fin de semana. Sin embargo, debido a lo apretado de la agenda, ha sido la propia dirección de Jaén Merece Más quien ha propuesto emplazar la cita a Madrid.

Asimismo, desde la formación municipalista han recalcado que un asunto de esta trascendencia para el futuro de los jiennenses "no puede despacharse en los márgenes de un acto de partido", motivo por el que exigen sentarse en una mesa de trabajo "con el tiempo, el rigor y la formalidad que requiere la provincia".

Para Jaén Merece Más, la interlocución directa con Montero es innegociable, ya que la reclaman en su calidad de garante orgánica e institucional de los compromisos suscritos con la ciudad y la provincia, por encima de su cargo gubernamental.

Desde la dirección de JM+ han subrayado que su labor de "exigencia constante" está dando frutos palpables, demostrando la utilidad de su presencia en las instituciones y actualmente con tres pactos vigentes con el PP y éste con PSOE.

Gracias a la presión ejercida a través de la firma del pacto, ya se han logrado "hechos históricos" para la provincia que traen consigo un "enorme respaldo económico" en el B.O.E., tales como la inclusión, por primera vez, de Jaén en la planificación eléctrica nacional, garantizando nuevas subestaciones --como la de Úbeda-- y líneas de alta tensión "esenciales para el desarrollo industrial, lo que movilizará inversiones superiores a los cien millones de euros".

La formación también ha valorado la ampliación de la inversión y el impulso al Cetedex, un proyecto transformador que cuenta con una dotación de más de 220 millones de euros "para atraer al ecosistema local a empresas tecnológicas de primer nivel", así como ha destacado los "avances reales en infraestructura y conectividad, con 130 millones para mejoras en la línea ferroviaria, el paso del corredor central de mercancías de tren por la provincia de Jaén".

Otro de los hechos históricos que ha señalado es el desbloqueo de convenios para la ejecución de obras hidráulicas adeudadas desde hace décadas, enmarcadas en un plan urgente dotado con más de 200 millones de euros --con acuerdos clave como los 145 millones entre Acuaes y la Diputación--. También el 'efecto Jaén', del que se han beneficiado 85 consistorios de España en situación de ruina mediante las medidas de flexibilidad financiera negociadas por JM+.

En suma, con estos avances ya en marcha, JM+ marca "como prioridad absoluta" el fondo FIJA. Este mecanismo financiero es la herramienta pactada para "enjugar la deuda histórica, aliviar la situación financiera local y garantizar que las inversiones se traduzcan en realidades para Jaén", además de la construcción "sin más demora" de la nueva Comisaría de Policía en la Capital, el Archivo Histórico Provincial o el compromiso de arreglo integral de las vías ferroviarias a Cádiz, la conexión con Granada y un tren de Altas prestaciones a través de Despeñaperros para que Jaén quede unida a Madrid en dos horas y media a corto plazo. De este modo, la futura reunión en Madrid servirá precisamente para exigir al PSOE agilidad, pasando de los compromisos sobre el papel a la dotación económica real de este fondo.