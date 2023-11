Jaén Merece Más (JM+) habla de "máxima tensión" con el PP tras los presupuestos de la Junta para la provincia de Jaén

JAÉN, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha emitido un comunicado en el que habla de "máxima tensión" con el Partido Popular y de atravesar esta semana "una fase muy complicada" a raíz de la presentación del borrador del presupuesto de la Junta de Andalucía para la provincia de Jaén y que "no ha gustado nada".

Señalan que el borrador ha sido "un jarro de agua fría que está provocando estos días la airada queja interna del socio de gobierno del PP y que comparte mandato en varios ayuntamientos de la provincia jiennense, entre ellos el de la capital". Quejas, que según JM+ "ya están en Sevilla".

De hecho, el presidente de Jaén Merece Más, Juan Manuel Camacho, está a la espera de conocer "hasta dónde quiere llegar el PP para aumentar las partidas a los presupuestos con enmiendas". Camacho ha dicho estar "muy molesto" porque "no es de recibo que los presupuestos más altos de la historia de la Junta coloquen a Jaén en la cola, por mucho que nos quieran vender otra cosa y sin que nos valga la justificación de que se acabó la ITI".

"Este partido ha venido a mantener la lucha por la que nació y es inadmisible que no se recojan ni siquiera aspectos que se pueden llevar a efecto a corto plazo y que tenemos firmados ambos partidos ante notario", ha afirmado Camacho.

"No nos gusta lo que han hecho, no nos gusta lo que está pasando. El presupuesto ha crecido en Sevilla, Málaga, Huelva, Granada y Almería, se mantiene en Córdoba y cae sólo en Cádiz y en Jaén que queda a la cola, provincia ésta última en la que existen acuerdos de gobierno que, si bien son a cuatro años, se ha empezado con muy mal pie", ha dicho el presidente del partido provincial.

Camacho ha subrayado que, históricamente, las enmiendas que se admiten no suelen variar sustancialmente el grueso, por lo que se pregunta "qué cifra se va a poder estirar porque ahí faltarían al menos 100 millones de euros, y me quedo muy corto, para la circunstancia especial de deuda histórica que hay en Jaén y porque con Jaén hay un acuerdo firmado que cumplir y que no tienen otras provincias que, curiosamente, sí han subido mucho porcentualmente sus presupuestos".

"Personalmente estoy indignado y el partido no ha llegado hasta aquí para hacerle el juego a nadie. Aquí hemos dado la cara y nos hemos metido en una acción de gobierno para que se cumpla con Jaén, lo firmado, lo acordado, lo pactado públicamente", ha dicho el presidente de JM+.

Ha incidido en que el compromiso de Jaén Merece Más es con Jaén, para que "se ponga a nuestra tierra donde justa y dignamente debería corresponderle y, en este punto y a día de hoy, el PP ha puesto un problema él solito, algo que ni sus votantes entienden, por lo que tendrá que resolverlo. Ya basta de migajas".

Además, de arremeter contra el PP también lo han hecho con el PSOE y su "obsesión por querer destruir a Jaén Merece Más con una campaña de desprestigio y difamaciones". Camacho ha acusado a los socialistas de mentir cuando dicen que los provincialistas se han doblegado al PP, algo "rotundamente falso porque es público y notorio que la misma tarde de la presentación de las cuentas andaluzas Jaén Merece Más convocó una reunión de urgencia que se celebró a puerta cerrada en la sede del Partido Popular en Jaén".

En dicha reunión, según Camacho, "quedó patente el gran malestar" de los representantes de Jaén Merece Más, que indicaron al PP que "era imprescindible" la presentación de enmiendas y que se presentarán a través del propio PP "porque por desgracia Jaén Merece Más no tiene grupo parlamentario y se ha tenido que buscar un interlocutor, y esto dista mucho de la gran mentira que el PSOE cuenta de que nos hemos entregado al PP".

Para Jaén Merece Más, quienes "se doblegan hasta la sumisión" son los cargos socialistas de que "no pueden venir a dar ninguna lección a Jaén Merece Más cuando ellos agacharon la cabeza al dejar Sánchez a Jaén penúltima de España con unos insultantes 69 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, jamás dio a nuestra provincia los 220 millones de la ITI del Gobierno y nos arrebató la base logística Colce".

"Jaén no es menos ni pide los lujos de otros, clamamos por la supervivencia y converger. Si Jaén Merece Más es un partido incómodo para ambos y por eso nos golpean a dos manos es porque PSOE y PP nunca han hecho los deberes aquí", ha concluido Camacho.