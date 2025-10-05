Jaén Merece Más participa en Madrid en la manifestación por "el mundo rural y el reequilibrio territorial" - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha participado este domingo en Madrid, junto a diversas plataformas y organizaciones de las provincias "olvidadas" por las administraciones, en la manifestación 'Salvemos el mundo rural' donde han clamado para que las administraciones "tengan en cuenta al mundo rural, a los agricultores y ganaderos, para que no haya recortes en la PAC".

Jaén Merece Más, al igual que los demás colectivos participantes, ha recordado "la necesidad de dotar a los pueblos de los servicios sanitarios necesarios para evitar la despoblación, con pediatras para los niños, enfermeras, médicos, etcétera, así como mantener las escuelas en los pueblos para facilitar el asentamiento de familias".

Además, según han incidido, "la protesta ha visibilizado la necesidad de mejorar las comunicaciones con mejores carreteras, finalizar autovías que en el caso de la provincia de Jaén siguen pendientes dos de la Junta (A306 y A316) y dos el Gobierno (A32 y A81), y destinar dinero a la mejora del tren convencional como vertebrador del territorio, así como a mantener las líneas de autobuses".

Por otro lado, han incidido en que las energías renovables también han suscitado la reacción ciudadana, "que pide proyectos sensatos que respeten el mundo rural y sus entornos frente a modelos especulativos de fondos de inversión".

Asimismo, los recursos hidráulicos "son muy demandados para la subsistencia agrícola, así como la disposición de electricidad para facilitar la vida en la España de interior y el asentamiento de empresas que generen empleo".

Por último, han señalado que "la manifestación de Madrid ha sido una reivindicación contra el ninguneo a los pueblos y el mundo rural, en favor del reequilibrio territorial".