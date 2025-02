Javier Macipe, Goya a la Mejor Dirección Novel, presentará 'La estrella azul' en Martos (Jaén) el 14 de febrero

Javier Macipe posa tras recibir el Goya a Mejor Dirección Novel por 'La estrella azul' en la 39ª edición de los Premios Goya.

Javier Macipe posa tras recibir el Goya a Mejor Dirección Novel por 'La estrella azul' en la 39ª edición de los Premios Goya. - Eduardo Parra - Europa Press

MARTOS (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

El director de cine Javier Macipe presentará su primer largometraje, 'La estrella azul', el próximo 14 de febrero en Martos (Jaén) en el marco del vigésimo aniversario del festival de música independiente Vértigo Estival.

Será el primer acto público del cineasta aragonés después de que el pasado sábado recibiera en Granada el Goya a la Mejor Dirección Novel por su opera prima. La película, que recorre la vida del músico Mauricio Aznar, líder de la banda zaragozana Más Birras, también logró otro galardón, el de Mejor Actor Revelación para Pepe Lorente, quien interpretaba al mítico rockero de los 80.

Está previsto a las 20,00 horas en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso, con entrada libre hasta completar aforo. Macipe presentará la película, asistirá a su proyección y mantendrá después un coloquio con el público, dirigido por el escritor y gestor cultural marteño Amador Aranda, según ha informado este martes Vértigo Estival.

Al finalizar el acto, organizado por la Asociación Cultural Vértigo con la colaboración del Ayuntamiento de Martos, el festival dará a conocer su primer cabeza de cartel para la edición de 2025.

La cita, además, servirá como de pistoletazo de salida a los actos para conmemorar el 20º aniversario del Vértigo Estival. Tendrán lugar desde el próximo viernes hasta la celebración del propio festival, los días 24 y 25 de julio en la Piscina Bellavista de Martos.

"Es un festival de música pequeño, independiente, familiar, que apuesta por talentos emergentes y locales y que trabaja por la cultura y la música de Martos y de la provincia de Jaén", ha destacado la organización, no sin valorar que se ha convertido en "un referente de la escena indie-rock" en el territorio jiennense.

En estas dos décadas, han pasado por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Redd Kross, The Posies, Paul Collins, The Wedding Present o Gigolo Aunts; o nacionales, como Lori Meyers, Love of Lesbian, La Bienquerida, Sidonie, Lagartija Nick, Rufus T. Firefly, Shego, Guadalupe Plata o Cala Vento. Vértigo Estival forma parte del programa Jaén en Julio de la Diputación jiennense.