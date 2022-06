La JEC rechaza que Por Andalucía cuente con la representación que correspondería a Podemos en la comisión de medios

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado el recurso interpuesto por la coalición Por Andalucía, conformada por IU, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz; y que incluye a miembros de Podemos, contra un acuerdo de la Junta Electoral de Andalucía relativo a la composición de la Comisión de Control para la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública.

Este acuerdo de la JEC, recogido por Europa Press, rememora que en las elecciones autonómicas de 2018, la coalición electoral Adelante Andalucía estaba integrada por Podemos, IU, Primavera Andaluza y el Partido de la Izquierda Andalucista, cosechando 17 escaños; 12 de ellos correspondientes a Podemos y cinco a IU.

Así se conformó el Grupo de Adelante en el Parlamento de Andalucía, fracturado después de que Teresa Rodríguez, la que fuera candidata de Adelante a la Presidencia de la Junta y coordinadora regional de Podemos en Andalucía; abandonase Podemos junto con sus diputados autonómicos afines por sus diferencias con la entonces dirección nacional de Pablo Iglesias, a cuenta de la decisión de Podemos de formar un gobierno de coalición con el PSOE en el Estado.

LA FRACTURA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

Tras dejar Teresa Rodríguez y su equipo las filas de Podemos, pero conservar sus actas como diputados de Adelante, todos ellos fueron finalmente expulsados del Grupo parlamentario de Adelante a instancias de Podemos, siendo declarados parlamentarios no adscritos, toda vez que los mismos están alineados con la refundada marca Adelante Andalucía, reimpulsada por Anticapitalistas (partido que lidera Teresa Rodríguez), Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía.

Ahora, a estas nuevas elecciones autonómicas concurren de un lado la coalición Por Andalucía; conformada por IU, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz; y que incluye además a miembros de Podemos; y la refundada Adelante Andalucía, de la mano de Anticapitalistas Andalucía, el Partido de la Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

En ese contexto, la JEC expone que la Junta Electoral de Andalucía estimó que a la coalición electoral Por Andalucía le correspondían cinco votos en la Comisión de Control para la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, "puesto que esos son los que obtuvo IU en elecciones de 2018, que es la formación integrada en la coalición Adelante Andalucía" de 2018.

LA DECLARACIÓN DE PODEMOS

Por Andalucía reclamaba "todos los escaños obtenidos por la coalición Adelante Andalucía, no solo los cinco correspondientes a Izquierda Unida, sino también los 12 de Podemos, que no se presenta a este proceso electoral", esgrimiendo "la declaración del representante general de dicho partido sobre su conformidad con que los derechos económicos y políticos que pudieran corresponder" a Podemos por su participación en la coalición de Adelante de 2018 "sean atribuidos a Izquierda Unida Andalucía y en consecuencia a la coalición Por Andalucía".

Pero la JEC no accede a esta pretensión exponiendo que "es preciso seguir los criterios legalmente establecidos, con independencia de cuál pueda ser la voluntad de una formación política que no se presenta a las elecciones".

Al punto, la JEC argumenta que la Ley Electoral de Andalucía determina que "los representantes de la Comisión de Control que debe proponer la distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral votarán ponderadamente de acuerdo con la composición de la Cámara".

"En la coalición electoral Por Andalucía únicamente concurre Izquierda Unida, pero no lo hace Podemos, lo que reconoce la propia coalición recurrente. Lo que obtuvo IU en las elecciones de 2018 fueron cinco escaños y no los 17 que pretende que ahora se le asignen. Al no haber concurrido Podemos en esa coalición electoral no resulta posible asignarle esos escaños, con independencia de la voluntad que manifieste su representante legal, puesto que no se trata de una cuestión disponible por las formaciones políticas, sino de un criterio objetivo establecido por la ley", resume la JEC.