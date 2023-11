Jesús Estrella señala que no le consta que Cultura haya iniciado el expediente para descatalogar Las Protegidas de Jaén

JAÉN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado que no le consta que la Consejería de Cultura haya iniciado el expediente para descatalogar Las Protegidas. Se trata de 600 viviendas de Jaén capital que desde 2006 están incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la oposición de los vecinos.

Fue el pasado mes de mayo cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto de campaña de las municipales en Jaén capital, anunció que la Consejería de Cultura ya estaba trabajando en la descatalogación de estos inmuebles en los que residen unas 2.000 personas. El Catálogo General del Patrimonio Histórico contempla estas viviendas como un edificio representativo del Movimiento Moderno.

"Lo digo es que no me consta", ha señalado Estrella en una reciente comparecencia al hablar de descatalogación, al tiempo que ha puntualizado que sí tiene conocimiento de que la Consejería de Cultura "está estudiando todos los antecedentes para poder, en su caso, iniciar ese expediente de descatalogación", pero ha incidido en que "a día de la fecha no me consta que se haya iniciado".

El delegado de la Junta en Jaén ha manifestado que "con independencia de que se esté valorando por la Consejería de Cultura", este tema se tiene que "sacar adelante a nivel municipal a través de la planificación urbanística, más allá de lo que suponga la descatalogación por parte de la Consejería de Cultura", porque se trata de una actuación urbanística que es "competencia del Ayuntamiento de Jaén".

Tras el anuncio de Juanma Moreno en plena campaña electoral de las municipales, los vecinos de estas 600 viviendas, ubicadas en pleno centro de la capital jiennense, han pedido a la Junta que concretara y se les informara de los pasos que estaba dando la Junta de Andalucía para la descatalogación de sus inmuebles.

La catalogación de estas viviendas conllevó, en su momento, el compromiso de su rehabilitación plasmado en una orden de 2009 de la entonces Consejería de Vivienda donde se contemplaba destinar 24 millones de euros. Sin embargo, la Junta descartó seguir adelante con los proyectos de rehabilitación y los vecinos vieron como la catalogación les impedía disponer libremente de la propiedad de sus casas.

Los vecinos llevan cerca de dos décadas con manifestaciones, concentraciones, iniciativas parlamentarias y reuniones con todos los partidos y administraciones, pero a día de hoy siguen reivindicando salir del Catálogo General del Patrimonio Histórico, cuestión que compete directamente a la Administración autonómica.