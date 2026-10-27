Jesús Fernández, cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Granada y Mari Carmen Pérez,dos de Senado de Progreso

Jesús Fernández y Mari Carmen Pérez, de IU. - IU

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal en el Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) y miembro de la Coordinadora Provincial de IU, Jesús Fernández, encabezará la candidatura de Frente Amplio al Congreso por Granada mientras que Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU y diputada provincial, ocupará el número dos de la lista al Senado de la coalición Senado de Progreso, que concurre junto al PSOE.

La candidatura de Frente Amplio al Congreso, al igual que Granada Unida, está integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y el Partido Verde, anteriormente Verdes Equo, según sus promotores "combina experiencia institucional, conocimiento del territorio y renovación generacional".

Junto a Jesús Fernández, la lista cuenta con representantes municipales de amplia trayectoria, como Armando Moya, alcalde de Salar, y Celia Villena, alcaldesa de Padul, así como Jenni García, integrante del equipo de gobierno de Atarfe. También incorpora perfiles jóvenes como Nabil Finsi, Gemma García, Pablo Melgarejo y Clara Morales, que aportan nuevas perspectivas y energía al proyecto.

La elección de Jesús Fernández al frente de la candidatura responde a su trayectoria política y a su conocimiento de la realidad granadina, tanto desde su responsabilidad actual como concejal en Huétor Vega como desde su etapa como diputado del Parlamento de Andalucía.

Su experiencia le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de los municipios y las reivindicaciones de la provincia, una labor que la coalición considera fundamental para defender los intereses de Granada en el Congreso.

Jesús Fernández ha defendido que "la provincia de Granada necesita una representación comprometida con sus problemas reales y con la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes" y "llevar a Madrid una voz que conozca sus pueblos, sus barrios y sus necesidades, que no se limite a hacer promesas, sino que trabaje para conseguir soluciones".

SENADO

Por su parte, la candidatura al Senado se presenta bajo la denominación Senado de Progreso y reúne a las formaciones de Frente Amplio junto al PSOE. Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de Izquierda Unida y diputada provincial, ocupará el segundo puesto de la lista, aportando también su experiencia como exdiputada del Parlamento andaluz y su conocimiento de la realidad municipal y provincial.

Desde su responsabilidad en la Diputación de Granada, Pérez ha mantenido una labor centrada en las necesidades de los municipios, la defensa de los servicios públicos y la lucha contra las desigualdades territoriales.

Su incorporación a la candidatura pretende trasladar esa experiencia al ámbito estatal y reforzar la defensa de los intereses de la provincia en la Cámara Alta.

Mari Carmen Pérez ha subrayado la importancia de contar con representantes que conozcan Granada y mantengan un compromiso constante con sus municipios.

"Defender Granada significa trabajar para que nuestros pueblos tengan futuro, para que los servicios públicos estén garantizados y para que vivir en un municipio pequeño no suponga tener menos derechos ni menos oportunidades. Esa es la política útil que queremos llevar al Senado: la que mejora la vida de la gente y no deja a nadie atrás", ha afirmado.

Frente Amplio reivindica, además, el papel de las fuerzas que lo integran en los avances sociales impulsados durante su participación en el Gobierno de España, entre ellos la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral y la ampliación de derechos laborales y sociales.

La coalición sostiene que estas medidas demuestran la importancia de contar con una "izquierda transformadora" capaz de impulsar políticas que mejoren las condiciones de vida de la mayoría social.

Con ambas candidaturas, Frente Amplio y Senado de Progreso aspiran a "reforzar la presencia de las fuerzas progresistas en las Cortes Generales y a situar las necesidades de Granada en el centro de la agenda política estatal, con el compromiso de seguir avanzando en derechos, igualdad y justicia social".