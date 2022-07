Jesús Ponce: "El cine salas no es solo la historia, también la tradición de ver las cosas de cierta manera"

CARMONA (SEVILLA), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director y productor de cine Jesús Ponce ha defendido en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) el cine en las salas tiene todavía futuro, ya que no es "solo la historia, sino la experiencia y la tradición de ver las cosas de cierta manera".

En plena celebración del seminario 'Procesos de creación en el audiovisual en Andalucía en la era digital. 2ª edición' en Carmona (Sevilla), Jesús Ponce ha declarado a Europa Press que "el cine en pantalla grande es un transmisor de emociones", sin obviar que su realidad es que "ha sido devorado por las series".

"Eso no es malo porque es trabajo pero la situación del cine con intención, más allá del comercial, lo veo en un momento flojo porque hay una apuesta a la comercialidad y se están dejando de lado otras cosas", ha comentado Ponce acerca del séptimo arte en las salas, aunque ha reconocido que "el cine con intención siempre acaba saliendo porque es vocacional".

Tras este diagnóstico, el experto ha hablado de los "muchos golpes" que se ha llevado el cine para ahondar en las causas por las que no está pasando por su mejor momento: "El primero fue la pandemia, que le vino a las plataformas muy bien; además se dio la circunstancia del incremento de la casi gratuita oferta de ficción televisiva".

En este sentido, el sevillano ha seguido hablando de la ficción como un elemento del cual "nos hemos empachado durante la pandemia; hemos consumido tanta ficción que cuando salimos a la calle da un poco de pereza consumir más ficción".

Además, ha mencionado la dificultad que están teniendo las salas para competir con la experiencia de ver películas desde casa: "Durante el confinamiento la gente se compró pantallas muy grandes que ahora son baratas, lo cual va en detrimento de la experiencia cinematográfica, que nunca se podrá comparar con la experiencia de verla en casa".

Dentro de este análisis, el autor de obras como 'Todo saldrá bien' ha asegurado que Hollywood sigue teniendo el monopolio del cine "más que nunca porque las plataformas, salvo la excepción de Filmin, son conglomerados empresariales, ni siquiera artísticos. Va con escuadra, cartabón y calculadora".

EL LADO PERSONAL DE PONCE

Jesús Ponce, que ha afirmado que para ser director de cine "hay que tener mucha moral", no es capaz de quedarse con una película de su filmografía: "Es difícil ya que, siendo autocrítico, prefiero no ver las cosas que he hecho como le suele ocurrir a todos los que hacemos cine".

"Es cierto que la primera siempre será la primera, tiene ese punto de sueño logrado, aunque la importante es la próxima", ha dicho el invitado al seminario, que ha dejado entrever que su próximo proyecto "será difícil de sacar; ahora hay dos encima de la mesa, buscando camino y financiación".

El conferenciante ha señalado, a su vez, no tener un referente, aunque sí intenta que "el cine tenga una calidad artística", haciendo alusión a "Richard Fletcher, que era un director absolutamente popular, hacía un cine de entretenimiento y de mucha calidad".

Ponce ha concluido con un deseo: "Si tuviera delante a Hitchcock o a Fletcher les diría que hicieran otra película y que qué película harían hoy en día con el mercado y las estructuras técnicas que tenemos".