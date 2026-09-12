JM+ advierte que la Junta "deja sin autobús escolar" a núcleos diseminados de Jaén a tres días del inicio del curso

Archivo - Autobús escolar. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Jaén Merece Más (JM+) ha criticado la suspensión del servicio de transporte escolar que afecta a estudiantes residentes en los núcleos diseminados y zonas del extrarradio de Jaén capital que tienen que desplazarse hasta el IES Jabalcuz, único instituto con servicio de transporte escolar, una decisión que las familias han conocido "apenas tres días antes del inicio de las clases", previsto para el próximo martes, 15 de septiembre.

Desde JM+ han considerado "especialmente grave" que una prestación esencial para garantizar el acceso a la educación "se deje en el aire a las puertas del comienzo del curso y que sean las familias las que tengan que asumir ahora las consecuencias de una situación que corresponde resolver a la Administración educativa".

Según la comunicación trasladada a las familias, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado de las dificultades "para asegurar determinadas rutas de transporte escolar debido a que los sucesivos procedimientos de licitación han quedado sin adjudicatarios". Ante esta situación, la Junta ha anunciado que trabaja en una convocatoria de ayudas económicas para las familias que tengan que asumir los gastos de transporte mientras se mantenga esta circunstancia, tal y como ha indicado la formación.

Para Jaén Merece Más han considerado que "no es razonable que a tres días de comenzar las clases se comunique a las familias que tendrán que buscarse una solución y adelantar el dinero para llevar a sus hijos al instituto.

"Estamos hablando de familias que viven en núcleos diseminados de la capital y que no tienen las mismas alternativas de transporte que quienes residen en el casco urbano. No se puede tratar esta situación como si disponer de un vehículo particular fuera una opción al alcance de todos", han agregado.

Además, el grupo municipal ha abundado en que el propio modelo de transporte escolar de la Junta contempla expresamente la atención al alumnado que reside en núcleos dispersos de población, con el objetivo de garantizar su desplazamiento gratuito al centro educativo. "No puede ocurrir que, cuando llega el momento de utilizar ese servicio, la respuesta sea que no hay autobús y que las familias soliciten posteriormente una ayuda", ha sostenido JM+.

La situación adquiere una especial relevancia en el caso del alumnado afectado por las rutas con destino al IES Jabalcuz, puesto que, según trasladan las familias, para muchos estudiantes residentes en estas zonas el centro constituye la opción vinculada al servicio de transporte escolar.

De este modo, la suspensión de la ruta no supone simplemente buscar un medio alternativo para acudir a clase, sino que "condiciona de manera directa la movilidad y la organización familiar de quienes viven fuera del núcleo urbano".

Por ello, el grupo municipal ha instado al Gobierno andaluz a actuar con "carácter inmediato" y restablecer el servicio de transporte escolar, "garantizando que el alumnado de los núcleos diseminados pueda acudir a sus centros educativos desde el primer día de clase y sin que el coste de una deficiencia en la planificación o contratación recaiga sobre sus familias".