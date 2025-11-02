JM+ exige a PP que defienda a Jaén, presente enmiendas al presupuesto andaluz y deje de "seguir los dictados de Sevilla"

JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha exigido al PP que "defienda los intereses de la ciudad" tras las declaraciones del portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, quien afirmó que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 son "buenos" para la capital. Además, le ha exigido al PP que presente enmiendas al presupuesto andaluz y le ha reprochado que "acate y ampare públicamente los dictados de Sevilla".

En un comunicado, JM+ ha señalado que "no es comprensible que, habiendo quedado Jaén a la cola del presupuesto, en el penúltimo lugar de Andalucía, se hable de bondades para la ciudad". Además, el partido ha subrayado que "si se extrapolan las cuentas provinciales al caso concreto de la capital, como hace González, la situación es aún peor, ya que las partidas previstas para 2026 son repetidas". Asimismo, han criticado que "vuelvan a figurar los mismos 3,9 millones de euros para el Museo Ibero y otros 100.000 euros para proyectar el Conservatorio de Danza, sin que hasta ahora se haya levantado un solo ladrillo".

En este sentido, el portavoz del grupo municipal de JM+, Luis García, ha recordado al PP local que "la Junta no destina ni un solo euro a algo tan fundamental y solicitado como la rehabilitación integral del Casco Histórico", una actuación comprometida por unanimidad en el Parlamento andaluz desde 2018 e "insistentemente" reclamada por JM+, y ha lamentado que "ni se vislumbre ningún céntimo de euro para la recuperación de Jabalcuz".

Asimismo, García ha señalado que "no hay ni un solo euro para los necesarios distribuidores norte y este, valorados en unos siete millones de euros, mientras que para Sevilla sí se destinan 8,5 millones para el acceso al estadio de la Cartuja". A su juicio, "está muy bien apoyar el progreso de otras ciudades y facilitar el acceso a un equipamiento deportivo, pero no compartimos la indolencia y el conformismo del líder del PP de Jaén al dar su visto bueno a que la Junta siga abandonando una infraestructura de acceso vital para una capital de 110.000 habitantes como Jaén".

En la misma línea, García ha recalcado que "tampoco hay dinero en el presupuesto de la Junta para el colector de los barrios de Los Puentes, ni para la Ciudad de la Justicia ni para ningún proyecto verdaderamente transformador para la capital". Además, ha añadido que, "mientras el hospital de Málaga va como un rayo con todos sus edificios adelante, en Jaén seguimos pensando en una mera lavandería".

Asimismo, ha señalado que "los cuatro millones que González presenta como un logro para las viviendas de Las Protegidas y El Valle, no dejan de ser una rebaja sustancial de algo prometido hace muchos años", recordando que "en principio se contemplaban seis millones solo para Las Protegidas, y ahora se conforman con un dos por uno entre comunidades y a saldo de rebaja".

Por su parte, el presidente del partido provincialista, Juanma Camacho, ha señalado que "la actitud del PP de Jaén capital debería centrarse en defender los intereses de la ciudad y no en seguir las directrices de Sevilla". En relación con las declaraciones del exalcalde popular, Camacho le ha reprochado que "acate y ampare públicamente los dictados de Sevilla cuando a la capital de Jaén se le asignan cero euros para la intermodal y la integración ferroviaria, mientras que a Granada se destinan un millón y a Almería 24 millones para esos mismos conceptos".

Camacho ha recordado además que "la misión del líder de cualquier grupo municipal, sea del partido que sea, debería ser anteponer su ciudad por encima de todo", y ha lamentado que "esto no se esté viendo ahora, cuando Jaén ha vuelto a quedar relegada a la cola del presupuesto andaluz, en el penúltimo lugar para 2026, como ya ocurrió en 2025, y última en 2024, el año en que se estrenó la alianza entre PP y JM+, que marcó el inicio de la deslealtad continuada del PP de González hacia sus aliados de JM+".

En este sentido, el partido ha expresado su deseo de que los parlamentarios del PP presenten enmiendas para reclamar todas estas actuaciones, así como la autovía a Córdoba (A-306) y la inclusión en el presupuesto de 2026 de la partida necesaria para la declaración de puestos de difícil cobertura sanitaria comprometida para la provincia de Jaén, con el objetivo de reducir las listas de espera.

Por último, JM+ ha recordado que "si la ciudad de Jaén ha podido solicitar doce millones de euros de los fondos europeos Edusi (EDIL), ha sido gracias al trabajo e insistencia del partido, que el pasado año logró que la Junta asumiera la cuota de cofinanciación municipal, ante la imposibilidad del Ayuntamiento de afrontarla por su situación de quiebra, con una deuda de 600 millones de euros".

"Aquel logro fue fruto del esfuerzo de JM+, mientras González callaba ante Sevilla, como hace ahora, y actualmente Jaén sigue esperando que la Junta cumpla con lo que ella misma publicó", ha concluido el partido.