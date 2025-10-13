JM+ insiste a la Junta para que incluya en el presupuesto la rehabilitación del casco histórico de la ciudad de Jaén

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+) ha vuelto a pedir a la Junta que incorpore en el presupuesto andaluz una partida millonaria para dar cumplimiento a la PNL (Proposición No de Ley) que el Parlamento aprobó por unanimidad en 2018, precisamente a instancias de JM+, para dotar económicamente desde la administración autonómica un Área de Rehabilitación Integral del Casco Histórico de Jaén.

Así, a señala de un comunicado, el presidente de JM+, Juan Manuel Camacho, recuerda que "el casco histórico de Jaén es de los pocos de las capitales andaluzas que sigue sin ser atendido por la Junta de Andalucía y la situación en que se encuentra obliga al deber social de las administraciones de intervenir de urgencia".

"De ahí que desde 2018 esté aprobado este acuerdo por unanimidad en el Parlamento andaluz y ya vamos para ocho años sin que la Junta ejecute un ambicioso plan de inversión que dé cumplimiento a lo acordado", añade.

Camacho insiste en que una de las máximas prioridades de Jaén Merece Más en sus numerosas reuniones con los dirigentes del PP andaluz ha sido incorporar esta partida para el casco histórico de Jaén, sin que el PP atendiera esta exigencia de los de Jaén ni en el presupuesto andaluz de bautizo del pacto entre JM+ y el PP para 2024 ni tampoco en el de 2025.

Ahora, ante la inminente presentación del borrador del presupuesto andaluz de 2026, JM+ recuerda que de cuatro pactos de gobierno siguen vigentes tres con el PP, y vuelve a insistir en "la necesidad de acabar con el estado de abandono, derrumbe e incluso de infravivienda en numerosos barrios del casco histórico de Jaén, además de procurar un ambicioso plan de mejora de las calles, saneamientos y reforma estética y de embellecimiento general acorde al entorno histórico y monumental".

"Por justicia hay que poner el casco histórico de Jaén al nivel del de las demás capitales andaluzas y que no se nos siga cayendo a pedazos, se den condiciones de habitabilidad dignas a sus vecinos y se contribuya a realzar todo el entorno como se merece", señalan.

"Esperamos que el presidente del PP de Jaén y el consejero de la Presidencia de la Junta sean sensibles con Jaén tras las numerosas ocasiones en que les hemos expuesto que la Junta de Andalucía tiene que coger por bandera el casco histórico de Jaén y liderar el Área de Rehabilitación Integral, ya casi una década después de que el Parlamento andaluz así lo dejara por escrito en su libro de sesiones", concluyen desde JM+.