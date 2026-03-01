JM+ pide reabrir el mirador del pantano del Quiebrajano para disfrutar de las vistas del embalse y la presa

Imagen de la valle cerrada que permite el acceso al pantano del Quiebrajano. - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido Jaén Merece Más (JM+) ha reclamado la reapertura del acceso al mirador del pantano del Quiebrajano, en Jaén, una zona que ofrece vistas tanto al embalse como a la pared de la presa, que actualmente está desaguando de manera natural por sus aliviaderos superiores tras las intensas lluvias de las últimas semanas.

El presidente de JM+, Juanma Camacho, ha explicado que cientos de familias que visitan este espacio natural se encuentran con una valla metálica que bloquea el acceso, tanto al aparcamiento como a la entrada peatonal. "Acudir al mirador se convierte en un viaje de ida y vuelta sin poder disfrutar de las vistas ni de un hecho extraordinario, como ver el pantano lleno y la pared de la presa desaguando el exceso de agua", ha señalado.

Además, la zona cerrada era utilizada por la ciudadanía para estacionar vehículos y realizar excursiones por los parajes cercanos, por lo que "el cierre no solo impide el paso peatonal, sino que también dificulta la práctica de actividades al aire libre, ya que es el único espacio habilitado para ello".

Por ello, JM+ ha solicitado reabrir la zona, incluyendo el acceso peatonal y de aparcamiento, para que los jiennenses puedan disfrutar de este espacio público, considerado de gran valor y muy visitado en la provincia.