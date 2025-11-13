Una jornada analiza en Jaén la necesidad de una "transición hídrica justa" en la agricultura

JAÉN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido este jueves la jornada de la Mesa Social del Agua de Andalucía 'Hacia una transición hídrica justa en la Agricultura', organizada por la Cátedra COAG-CREA del Derecho Agroalimentario y del Dominio Público Hidráulico de la UJA.

La inauguración ha contado, entre otros, con el director de la cátedra, Alfonso Parras; el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Joan Corominas, y el rector de la Universidad jiennense, Nicolás Ruiz.

Este último --que ha destacado que es la primera reunión de trabajo, que este colectivo celebra fuera de Sevilla, ha afirmado que "referirse al agua en Jaén es hablar de agricultura, es hablar de olivar, y del modelo económico de la provincia, de cohesión social y de futuro".

"La transición hídrica no es una opción, es una necesidad imperiosa y justa, condición esta última indispensable para que esa transición tenga éxito y sea sostenible en el tiempo", ha asegurado Ruiz.

Ante este reto, ha aludido al potencial de la UJA en el ámbito de la investigación, donde se ha convertido en "referente" en campos como el agua, el olivar y la sostenibilidad, con "estructuras de investigación de primer nivel, como el Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva".

"Pero nuestro compromiso va más allá de la ciencia agronómica o la ingeniería. Entendemos que la gestión del agua es un desafío multidisciplinar que exige una gobernanza que genere confianza, un reparto racional y equitativo y un marco jurídico claro y estable", ha dicho.

En este sentido, se ha referido al papel "protagonista" que desarrolla la Cátedra COAG-CREA de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público Hidráulico: "claro ejemplo de cómo la UJA conecta la investigación jurídica y social con las necesidades reales del sector agroalimentario, analizando la problemática de las comunidades de regantes y los retos de los nuevos planes hidrológico".

El rector también ha destacado la formación que ofrece la Universidad de Jaén, en concreto de forma especializada a través del Máster en Olivar y Aceite de Oliva o la que dará con el futuro Master en Digitalización y Gestión Agrícola.

Por su parte, el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua ha explicado que la jornada sirve para presentar los trabajos que se realizan en la Mesa Social del Agua de Andalucia, "tendentes a buscar un uso sostenible, socialmente repartido y que sea justo del agua".

Al respecto, ha asegurado que el agua está mal repartida desde el punto de vista social. "Estamos propugnando un nuevo modelo para que, de algún modo, se tengan en cuenta esos valores sociales, esos valores también ambientales en beneficio del conjunto de la sociedad", ha dicho.

Corominas ha señalado que, "desgraciadamente, el agua en España, tradicionalmente, no es de ahora, lleva casi un siglo, se ha repartido mal, se ha repartido en beneficio de determinados intereses muy potentes".

"Es el momento y tenemos que cambiar; estamos obligados, por el cambio climático, porque hemos sobreexplotado recursos y no tenemos suficientes. Esa transición la tenemos que hacer entre todos y en beneficio del conjunto de la sociedad. Eso es, de algún modo, el mensaje que hoy queremos transmitir a los agricultores jiennenses y, en general, a toda población", ha declarado.

CRITERIOS SOCIALES

De su lado, el vicepresidente de CREA Andalucía y de la Junta Central de Regantes del Alto Guadalquivir, Eduardo Díaz, ha apuntado que la citada cátedra universitaria se trabaja "en el tema del canon volumétrico, es decir, que se pague por hectárea, cada uno la que consuma, y por una aplicación de la directiva de marco del agua, no solo en su letra, sino en su espíritu".

El también presidente de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena de Mengíbar, Jaén y Cazalilla ha incidido en que "se está elaborando el nuevo plan hidrológico para el próximo quinquenio y es el momento de que todas estas ideas se impongan".

"Hay muchas zonas de la cuenca en las que se han perdido cultivos de hortícolas que se han tenido que ir a otras comunidades autónomas y hay una despoblación, que en Jaén se produce día a día. Jaén necesita agua y tiene sus recursos. Lo que hace falta es un reparto justo, social y territorial del agua", ha comentado.

Por último, el secretario general de COAG Jaén, Francisco Elvira, ha manifestado que esta jornada viene a demostrar que se necesita "un cambio en todo lo que viene siendo las políticas de agua y, sobre todo, en la principal cuenca que tiene Andalucía, que es el Guadalquivir".

Ha resaltado que "el agua es un bien público" y, como tal, "hay que repartirla con criterios de eficiencia y eficacia, pero también con criterios sociales", punto en el que ha indicado que el "olivar de Jaén es uno de los candidatos a asumir esa agua".

"La cuenca del Guadalquivir no tiene un problema, como muchos nos quieren vender, de deficiencia en la cuenca. No tenemos un problema de mal reparto y mal uso del agua y nuestro olivar, como ya se ha demostrado por estudios desde los años 80 que no es así, es muy eficaz utilizando el agua y generando empleo, fijando población, siendo uno de los olivares más ambientalmente sostenibles de todo el mundo", ha afirmado.

MESAS REDONDAS

La jornada ha estado compuesta por dos mesas redondas. En la primera, se han expuesto los resultados del proyecto de investigación sobre el reparto social del agua 'Hacia una Transición Hídrica Justa en la Agricultura' (TranAgro), coordinado por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA).

Este proyecto surge de la Mesa Social del Agua de Andalucía y está financiado por la European Climate Foundation, que responde a las necesidades de un reparto del agua frente a las sequías y el cambio climático.

La segunda mesa ha sido promovida y coordinada por la Cátedra COAG-CREA de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público Hidráulico de la UJA, en la que se aborda una visión multidisciplinar sobre la problemática específica que presenta el agua destinada a la agricultura en la provincia de Jaén.

En primer lugar, ante las nuevas estructuras que se prevén para su gestión eficiente y sostenible; en segundo lugar, para llevar a cabo su reparto social y territorialmente justo, y, en tercer lugar, para poder afrontar los retos que marcará el nuevo plan hidrológico.