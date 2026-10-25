Cartel de la jornada. - CENTRO PALEOMÁGINA

BEDMAR (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La jornada Arqueopan unirá en Bedmar (Jaén) arqueología, ciencia y gastronomía el próximo 14 de noviembre con un recorrido desde los primeros panes de la Prehistoria hasta los actuales obradores.

La caseta municipal acogerá este encuentro centrado en un alimento que ya se elaboraba hace aproximadamente 14.000 años. Desde entonces, ha estado presente en la vida cotidiana de la humanidad, evolucionando con las diferentes culturas y convirtiéndose en un símbolo de tradición e identidad, según se recoge en la programación, consultada por Europa Press.

De este modo, a través de diferentes ponencias, se abordarán cuestiones como los orígenes del pan, su elaboración en época romana, las tradiciones de al-Andalus y Sefarad y los secretos de la panadería actual.

Además, cada presentación estará acompañada de una degustación de panes elaborados a partir de recetas, ingredientes y técnicas históricas, recuperados mediante la investigación científica.

Con entrada gratuita bajo inscripción, Arqueopan comenzará a las 9,30 horas del 14 de noviembre, con la ponencia 'Los orígenes del pan: del mito al logos', a cargo del director del Centro Paleomágina, Marco Antonio Bernal.

Le seguirán las conferencias 'Panis cotidianus en la Antigua Roma', con el director de Arqueogastronomía, Manuel León Béjar, y 'El pan en Al-Andalus, Sefarad y Castilla durante la Edad Media', con el director de Sabores de Sefarad, Red de juderías de España, Javier Zafra.

La programación continuará con la charla 'Tradición e innovación en la panadería artesanal de Sierra Nevada (Granada)', por parte del profesor del Departamento de Organización de Empresas II de la Universidad de Granada José Aureliano Martín.

Finalmente, María Contreras, del Horno de Fermín, (Albanchéz de Mágina), ofrecerá la ponencia ' El pan de un obrador artesanal histórico en el corazón de Sierra Mágina (Jaén)' antes de la conclusiones de la jornada. De forma paralela, además, se realizarán talleres educativos orientados a niños, a cargo del Centro de Educación Ambiental El Acebuche.

Arquepan está organizada por la UNED en Jaén, el Ayuntamiento de Bedmar, el Centro Paleomágina, la Diputacion, la Caja Rural Jaén, Asociación Cultural Amigos de Palomágina. Cuenta con la colaboración de Arqueogastronomía, Sabores de Sefarad, la Asociación Pan de mi Pueblo, Grupo María Contreras Horno Fermín, así como las universidades de Granada, Cádiz y Jaén.