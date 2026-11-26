Archivo - Un vagón del metro de Granada con el cartel de servicios mínimos. Archivo. - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del metro de Granada están llamados a secundar este viernes y sábado dos jornadas completas de paro en las que este medio de transporte funcionará con servicios mínimos del 60 por ciento, en el marco de las movilizaciones para reclamar mejores condiciones laborales.

Para este viernes hay convocada además una manifestación que atravesará las principales arterias de la ciudad, con salida a las 11,00 horas desde la calle Alondra hasta llegar, sobre las 13,00 horas, a la Plaza del Carmen.

La huelga total de estos dos días se suma al calendario de paros parciales que viene desarrollando la plantilla desde el 30 de octubre para reclamar a la empresa concesionaria del servicio, Avanza, la negociación de mejoras en su convenio colectivo que, según la plantilla, está por debajo de los estándares de otros metros andaluces.

Así, ya se han producido desde finales de octubre diez jornadas de paros en distintas franjas horarias con un seguimiento de prácticamente el cien por cien de los trabajadores llamados a la huelga. En esta ocasión, los paros de viernes y sábado afectarán a la totalidad de la jornada y, al igual que en otras ocasiones, la Junta de Andalucía ha decretado servicios mínimos del 60 por ciento.

Según señalan desde el comité de empresa estas jornadas de huelga se pueden traducir este viernes en frecuencias de paso del suburbano que lleguen a los 13 minutos o más en lugar de los seis minutos y medio habituales.

La manifestación recorrerá el centro de la capital granadina a partir de las 11,00 horas desde la calle Alondra pasando por Avenida del Sur, Avenida de la Constitución, Gran Vía de Colón, Reyes Católicos y Plaza del Carmen, donde finalizará.

Asimismo, se ha convocado una concentración para el sábado, segundo día de huelga total, de 11,30 a 13,00 horas y que tendrá lugar, según han adelantado desde el comité de empresa, en las paradas del metro de Recogidas y de Camino de Ronda.

RECHAZO A LA ÚLTIMA PROPUESTA DE LA EMPRESA

El presidente del comité, Juan Manuel Entrenas, se ha pronunciado sobre el rechazo a la última propuesta ofrecida por la empresa en el marco del Sercla y que, según la operadora del servicio, se traducía en una subida salarial del 41,2 por ciento entre 2026 y 2030.

Al respecto, Entrenas sostiene que, si se tiene en cuenta el IPC, el incremento salarial anunciado por Avanza no se traduce "en una mejora real" del 40 por ciento. "El truco está en el IPC. Han puesto lo que han querido para cuadrar la cuenta", ha señalado y ha insistido en que los tres primeros años "prácticamente solo se sube lo que el IPC, y eso no es crecer, sino actualizar nuestros salarios".

Además, el comité insiste en que el problema para la plantilla no es solo el de las retribuciones, sino también las condiciones laborales, especialmente en descansos y organización del trabajo. Entrenas señala que los trabajadores están sobrepasados de trabajo y que estas cuestiones siguen sin resolverse en la negociación.