Unas jornadas homenajearán en Villacarrillo (Jaén) a los abogados de Atocha por su contribución a la democracia

JAÉN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Villacarrillo (Jaén) acogerá los próximos días 3 y 4 de marzo unas jornadas en homenaje al abogado laboralista Luis Javier Benavides, natural de este municipio, y sus compañeros, asesinados en 1977 en la conocida como matanza de Atocha. Pretenden ser, además, una reivindicación de "la memoria colectiva" y de quienes lucharon por la llegada de la democracia a España, pagando incluso con su vida.

Así lo ha indicado a Europa Press Silvia de la Torre, secretaria general de CCOO-Jaén, que organiza esta actividad junto a la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo del sindicato en Andalucía y la Fundación Abogados de Atocha.

En el número 55 de esta calle de Madrid tuvo lugar la tragedia en la noche del 24 de enero de 1977. Un grupo de extrema derecha irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de CCOO y el PCE y asesinó a cinco trabajadores: los abogados Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira y Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez.

Quedaron malheridos sus compañeros, Luis Ramos, Dolores González, Miguel Sarabia y Alejandro Ruiz-Huerta, único superviviente de la matanza que continúa vivo y que acudirá en las jornadas en Villacarrillo. Junto a él, participarán otras personas que vivieron de cerca un atentado que causó un gran impacto social en la época, como Cristina Almeida y José María Mohedano, letrados de la acusación particular en el juicio.

"Queremos rendir un homenaje, pero también hacer un reconocimiento a nuestra gente y al papel que jugaron tan determinante y tan decisivo y con muchísima responsabilidad en unos tiempos muy complicados como fue la Transición", ha explicado De la Torre, quien ha recordado que los pistoleros "iban buscando al líder de Transporte de Comisiones".

Al respecto, ha puesto de relieve que, pese a quienes "reescriben" este periodo de la historia de España "como si fuera un camino de rosas", "no fue un proceso indoloro ni tranquilo". "La dictadura no se quería ir y la democracia no terminaba de llegar", ha apostillado.

Por ello, tras defender que "la memoria es de todos y de todas", ha subrayado la importancia de no olvidar figuras como la de Luis Javier Benavides y su contribución, desde el enorme compromiso con la clase trabajadora, para hacer realidad el actual estado de derecho.

"La democracia no fue concedida por la élite dirigida por el rey. Fue una conquista de la gente trabajadora, sobre todo. Fue la sociedad, estos movimientos de estudiantes de izquierda, trabajadores, sindicatos...", ha dicho no sin valorar "el papel" que tuvieron organizaciones como CCOO y el Partido Comunistas, "entonces en la ilegalidad".

PROGRAMA

Así las cosas, ha invitado a asistir a esta cita en Villacarrillo, "abierta a la ciudadanía". El programa comenzará el 3 de marzo a las 10,30 horas con un acto en recuerdo de Luis Javier Benavides Orgaz en los jardines que llevan su nombre. Intervendrán su hermano Pablo y Alejandro Ruiz-Huerta, amigo, compañero y superviviente del atentado de Atocha. Posteriormente, la sede de CCOO acogerá un homenaje en memoria de las víctimas.

El día 4 arrancará con la colocación de flores en los referidos jardines y después tendrá lugar un "acto de memoria colectiva" con el titulo '¡Atocha, hermanos, no os olvidamos!'. Será a las 10,30 horas en el Auditorio Municipal Antonio Sola.

Está prevista la asistencia de la presidenta de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo; Sara de los Reyes Gutiérrez; el secretario general del Partido Comunista de Jaén, Francisco José López, y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, además de autoridades como el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, y la vicepresidenta primera de la Diputación jiennense, Francisca Medina.

Incluirá la mesa coloquio 'Recordar el pasado para comprender el presente y encuadrar el futuro', con la intervención de los citados Alejandro Ruiz-Huerta, Cristina Almeida y José María Mohedano y el abogado laboralista de Comisiones Obreras Bartolomé Torres. Estará coordinada por Alfonso Martínez Foronda, secretario general de CCOO de Jaén entre 1994 y 2000 e investigador del movimiento obrero en Andalucía.