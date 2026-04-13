Unas jornadas de la UJA analizan el uso de la inteligencia artificial para mejorar la competitividad empresarial

Inauguración de las jornadas. - UJA

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Internacionalización de la Universidad de Jaén (UJA) organiza unas jornadas sobre 'La utilización de la IA para ganar competitividad en la empresa'.

La iniciativa, que se desarrolla durante este mes de abril, pretende constituirse como un espacio de encuentro y diálogo que propicie la transferencia de conocimiento, actuando además como el germen de nuevos proyectos colaborativos, entendiendo la inteligencia artificial como un cambio de paradigma en el conocimiento, que hay que comprender antes de aplicar, según ha informado este lunes la UJA.

Las jornadas, que comenzaron con una primera sesión el pasado viernes, fueron inauguradas por el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez; el vicedecano de Turismo, Emprendimiento y Empleabilidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Juan Antonio Parrilla, y la directora de la Cátedra de Internacionalización y profesora del Departamento de Economía, Marta Muñoz.

Jiménez ha señalado que, en la actualidad, el concepto de internacionalización ha quedado "indisolublemente ligado al de digitalización" y "no se puede concebir la expansión hacia mercados exteriores sin una base tecnológica que la sustente".

"La IA actúa aquí como un gran nivelador de oportunidades, dotando a las pymes de nuestra provincia de herramientas de análisis y automatización que, hasta hace poco, eran patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones globales. Esta tecnología permite optimizar procesos críticos --desde la logística hasta la atención al cliente-- que antes resultaban inaccesibles por coste o complejidad", ha afirmado.

Por su parte, la responsable de la Cátedra de Internacionalización ha considerado que, de acuerdo con el dinamismo del mundo empresarial y la importancia de la digitalización, "actualmente la IA se configura como una herramienta fundamental para tomar decisiones, ganar en eficiencia y competitividad de las organizaciones".

En este sentido, Muñoz ha destacado que la celebración de estas jornadas supone "una oportunidad para incentivar el establecimiento de tecnologías emergentes, conocer casos reales de empresas que utilizan IA e intercambiar experiencias entre empresariado y estudiantes".

Parrilla, de su lado, ha aludido al apoyo de la Facultad de Sociales y Jurídicas a esta cátedra, de la que ha valorado su bagaje y las actividades que realiza con impacto en la sociedad. Sobre las jornadas, ha resaltado la vinculación que tienen con las empresas y la necesidad de que el alumnado del centro "salga de las aulas y entable contactos" con la realidad de las mismas.

La primera sesión de estas jornadas contó con la catedrática de Informática María Teresa Martín, que impartió la conferencia '¿Qué es la IA y para qué sirve?', y el director académico del Master Digital Marketing and IA en The Valley Business School, Ramiro Sueiro, que pronunció la ponencia 'Vibe Marketing: una nueva forma de pensar y trabajar con la IA'.

Las jornadas continuarán los días 17 y 24 de abril, cuando habrá una visita a la empresa jiennense Avanza y una sesión sobre el caso de la empresa Ópera Business School, a cargo de su director, Óscar Pérez-Bormujo.

También se celebrará la mesa redonda '¿Para qué utilizan las empresas la IA?', de la que formarán parte Pérez-Bormujo; el responsable de Relaciones Institucionales de Avanza, Manuel Rubia, y el director de Sicnova 3D, Ángel Llavero.

Las jornadas finalizarán con un taller práctico de utilización de la inteligencia artificial impartido por Luis Javier Cabeza, profesor de la Universidad de Córdoba.