José Antonio Romero y Ángel Fernández se enfrentan este sábado en la segunda vuelta de las primarias del PSOE

(Desde izda.) José Antonio Romero, Victoria Fernández y Ángel Ortiz, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La militancia socialista de Córdoba capital acude mañana sábado, 3 de octubre, a la segunda vuelta de las primarias de su partido en la capital cordobesa, para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba de cara a las elecciones municipales del próximo 23 de mayo de 2027 entre los ediles socialistas en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero y Ángel Ortiz, que encabezan las dos candidaturas que obtuvieron mayor respaldo en las urnas después de que ninguna de las tres candidaturas en liza que concurrían a la primera votación, celebrada el pasado sábado, 26 de septiembre, superase el 50% de los votos.

De este modo, las dos candidaturas lideradas por José Antonio Romero y Ángel Ortiz, que obtuvieron respectivamente el 45,24% y el 29,52% de los votos, han pasado a la segunda vuelta, mientras que la candidatura que recibió un menor número de apoyos queda fuera del proceso, la encabezada por Victoria Fernández, con el 25,24% de los sufragios, y a ella se ha referido este viernes, en una nota remitida a Europa Press, Ángel Ortiz, quien le ha agradecido "a Victoria y al grupo que la ha apoyado su confianza, porque este proceso no va de unos y otros, sino del proyecto que plasmará el PSOE en Capitulares (sede del Ayuntamiento) el 23 de mayo".

En este sentido, Ángel Ortiz ha dicho estar "convencido que podemos hacer un magnifico programa municipal y genera la esperanza en muchos votantes, que no nos votaron en las últimas elecciones municipales", y "mañana convertiremos de nuevo la democracia interna del PSOE en una fiesta de hermandad y buen tono. Sea cual sea el resultado, el que ganará será siempre el PSOE y la ciudad".

Estas declaraciones de Ángel Ortiz se han producido después de que José Antonio Romero le ofreciera en días pasados sumarse a su "proyecto de unidad" para hacer "más fuerte, si cabe, al partido" y así poder "ganar las elecciones municipales" de mayo de 2027 en la capital, donde ahora gobierna el PP con mayoría absoluta y con José María Bellido como alcalde.

José Antonio Romero ha manifestado ya que encara la segunda vuelta "muy ilusionado después de ese 45% de confianza y de apoyo de mis compañeros", añadiendo que, en su opinión, "el resultado lo dice todo. Los compañeros del PSOE de Córdoba quieren que la candidatura que represento lidere el proyecto del partido para las elecciones municipales. Se ha hablado alto y claro".

Finalmente, este sábado Romero y Ortiz se enfrentarán en la segunda vuelta de las primaras de su partido en la capital cordobesa y el resultado de la misma determinará quién encabezará la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba en las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. La proclamación definitiva corresponderá a la Comisión de Ética y Garantías del PSOE una vez que los resultados hayan sido verificados conforme al procedimiento establecido.